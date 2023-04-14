今日有咩賭｜米杜士堡迎戰諾域治力爭反彈 里昂乘勢再下一城

4月15日凌晨3場馬會開盤賽事，由荷乙、英冠到法甲都不容錯過。米杜士堡連續3仗失分，主場出擊迎戰諾域治力爭反彈。至於里昂近4次聯賽交手3勝1和圖盧茲，乘勢再下一城。 奧斯 對 迪加史卓普（球賽編號FB9988，4月15日02︰00開賽） 米杜士堡 對 諾域治（球賽編號FB9981，4月15日03︰00開賽，開電視77台/有線601/661直播） 圖盧茲 對 里昂（球賽編號 FB0003 ，4月15日03︰00開賽）

迪加史卓普對賽4勝1負 奧斯上仗聯賽以2比4不敵烏德勒支青年隊，近5場聯賽1和4負，持續不振；防線失球不絕，今場有地利亦看淡。迪加史卓普上仗聯賽以5比3大破荷華高斯，近期在聯賽錄得連勝，狀態回勇，火力全開，今場客戰亦可望全取3分。雙方近5次交手，迪加史卓普4勝1負；上次勝2比0。 奧斯 對 迪加史卓普賠率

迪姆普基季尾告別諾域治 米杜士堡上仗英冠輪換之下，派出馬特曲斯踢正選前鋒，他亦射入扳平球，表現交足功課；即使今戰或退回後備席，改由艾查克擔正，馬特曲斯亦有機會落場搏殺。 諾域治上仗英冠把已宣布季後放棄的老將箭頭迪姆普基，放回正選之中；但他的演出未有太大改善，長陷入球荒，今戰或再以沙格特踢正箭頭。 米杜士堡 對 諾域治賽前分析及數據

米杜士堡連續3仗失分 米杜士堡上仗英冠作客布里斯托城僅逼和2比2，連續3仗失分，鬥心仍在，但對爭取直接升班資格極大打擊；今戰主場出擊，必定全力爭勝，以穩固前列位置。諾域治上仗英冠主場0比0悶和洛達咸，近6場聯賽只嘗一勝，近況不濟，跌出前列；火力平平，今場作客遇強敵更不看好。雙方近3次聯賽交手，勝和負各1；米杜士堡上次勝2比1。 米杜士堡 對 諾域治賠率