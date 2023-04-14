今日有咩賭｜米杜士堡迎戰諾域治力爭反彈 里昂乘勢再下一城

4月15日凌晨3場馬會開盤賽事，由荷乙、英冠到法甲都不容錯過。米杜士堡連續3仗失分，主場出擊迎戰諾域治力爭反彈。至於里昂近4次聯賽交手3勝1和圖盧茲，乘勢再下一城。
奧斯 對 迪加史卓普（球賽編號FB9988，4月15日02︰00開賽）
米杜士堡 對 諾域治（球賽編號FB9981，4月15日03︰00開賽，開電視77台/有線601/661直播）
圖盧茲 對 里昂（球賽編號FB0003 ，4月15日03︰00開賽）
奧斯進攻中場祖斯甸馬菲奧近期傷癒復出，重返正選，上仗聯賽先拔頭籌；近2場聯賽都有進帳，今場會繼續擔正。
迪加史卓普名將中場施安迪莊因傷休戰近兩個月後，上仗終以後備身份復出，今場亦可候命。
奧斯 對 迪加史卓普賽前分析及數據
迪加史卓普對賽4勝1負
奧斯上仗聯賽以2比4不敵烏德勒支青年隊，近5場聯賽1和4負，持續不振；防線失球不絕，今場有地利亦看淡。迪加史卓普上仗聯賽以5比3大破荷華高斯，近期在聯賽錄得連勝，狀態回勇，火力全開，今場客戰亦可望全取3分。雙方近5次交手，迪加史卓普4勝1負；上次勝2比0。
奧斯 對 迪加史卓普賠率
迪姆普基季尾告別諾域治
米杜士堡上仗英冠輪換之下，派出馬特曲斯踢正選前鋒，他亦射入扳平球，表現交足功課；即使今戰或退回後備席，改由艾查克擔正，馬特曲斯亦有機會落場搏殺。
諾域治上仗英冠把已宣布季後放棄的老將箭頭迪姆普基，放回正選之中；但他的演出未有太大改善，長陷入球荒，今戰或再以沙格特踢正箭頭。
米杜士堡 對 諾域治賽前分析及數據
米杜士堡連續3仗失分
米杜士堡上仗英冠作客布里斯托城僅逼和2比2，連續3仗失分，鬥心仍在，但對爭取直接升班資格極大打擊；今戰主場出擊，必定全力爭勝，以穩固前列位置。諾域治上仗英冠主場0比0悶和洛達咸，近6場聯賽只嘗一勝，近況不濟，跌出前列；火力平平，今場作客遇強敵更不看好。雙方近3次聯賽交手，勝和負各1；米杜士堡上次勝2比1。
米杜士堡 對 諾域治賠率
圖盧茲翼鋒拉菲爾拉圖上仗聯賽因傷倦勤，翼鋒阿布基艾及箭頭達寧加意外地先任後備；不過達寧加於早段入替受傷的中場德亞基拿，於上半場已先開紀錄，腳風轉順。
里昂老牌箭頭拿卡錫迪上仗聯賽攻入關鍵入球，一洗前仗聯賽射失12碼頹氣，今屆法甲已入18球；小將巴古拉同場復任正選更「埋齋」，連續2仗聯賽有士哥，二人合作威力不弱。
圖盧茲 對 里昂賽前分析及數據
里昂聯賽連勝重拾信心
圖盧茲上仗聯賽以2比1力克蒙彼利埃，不過近期聯賽經常有失波，明顯攻強守弱，徘徊中游位置。里昂上仗聯賽落後1球下，於下半場接連建功，反勝雷恩3比1，聯賽連勝重拾信心，力爭上游；加上近年碰頭食住圖盧茲，今場有力反客為主。雙方近4次聯賽交手，里昂3勝1和；上次1比1。