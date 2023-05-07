今日有咩賭｜紐倫堡主場奏「凱」 一哥馬模主場必開「蘇」

5月7日晚上及5月8日凌晨馬會開盤賽事，紐倫堡對凱沙羅頓捧主勝，瑞典超級聯賽，一哥馬模主場必開AIK蘇納。 紐倫堡 對 凱沙羅頓（球賽編號FB1076，5月7日19︰30開賽） 馬模 對 AIK蘇納（球賽編號FB1169，5月7日21︰00開賽） 帕拉尼恩斯 對 法林明高（球賽編號FB1175，5月8日03︰00開賽）