今日有咩賭｜紐倫堡主場奏「凱」 一哥馬模主場必開「蘇」

5月7日晚上及5月8日凌晨馬會開盤賽事，紐倫堡對凱沙羅頓捧主勝，瑞典超級聯賽，一哥馬模主場必開AIK蘇納。
紐倫堡 對 凱沙羅頓（球賽編號FB1076，5月7日19︰30開賽）
馬模 對 AIK蘇納（球賽編號FB1169，5月7日21︰00開賽）
帕拉尼恩斯 對 法林明高（球賽編號FB1175，5月8日03︰00開賽）
重心推介：紐倫堡主勝
紐倫堡剛戰聯賽3球淨負漢諾威，近6戰聯賽只得1勝。球隊僅多護級附加賽席4分，護級仍未成功。他們主場戰績不錯，近6戰主場聯賽取得4勝1和1負。
凱沙羅頓在2022年表現不錯，今年無復舊觀。上仗0比1不敵羅斯托克，11戰聯賽只得2勝。他們近6仗作客聯賽輸5仗，造訪主場不俗的紐倫堡，惡戰難免。
紐倫堡 對 凱沙羅頓賽前分析及數據
紐倫堡實力與近態均優於凱沙羅頓，揀主勝合理。兩軍首循環互交白卷，紐倫堡於近3次聯賽鬥凱沙羅頓不敗，得1勝2和。
紐倫堡 對 凱沙羅頓賠率
重心推介：馬模主勝
馬模後衛添拿賀姆在上週對諾高平之戰已要缺陣，週中鬥華堡一役也沒出賽，球會希望他能趕及於此戰復出。AIK蘇納一對中場阿布巴卡基達和艾保迪斯均可傷癒復出，但守將柏巴基安奴普魯斯因傷上陣成疑。
馬模 對 AIK蘇納賽前分析及數據
馬模在今仗前剛在週中賽事作客以6比0大破華堡後，今季開咧以來已六戰全勝。他們在之前的三次主場戰保持全勝外，共轟入了8球而僅失2球。AIK蘇納週中的對手則是米贊比，結果悶和0比0，即他們今季聯賽仍只贏過1場。該隊今季聯賽踢了三場客戰，錄得1和2負。
馬模今季表現光芒四射，早已踢出冠軍相本色。要在主場壓倒自白蘭史唐執教後一直陷於低潮中掙扎的AIK蘇納，問題應不會太大。上季兩循環對碰雙方均在主場贏波，但AIK蘇納近14次在聯賽對馬模便只勝出上季那一仗。
馬模 對 AIK蘇納賠率
帕拉尼恩斯主W有「法」門 重心推介：主勝
在連續2場聯賽作客後，帕拉尼恩斯今週喜回主場出擊，這對法林明高而言勢難以招架，皆因帕拉尼恩斯是聯賽其中1支「主場王」。他們在各項賽事近3仗主場全勝。
帕拉尼恩斯接連聯賽作客敗陣，上輪便以1比2不敵明尼路。法林明高同樣吃下聯賽2連敗，上週打吡戰主場2比3不敵保地花高。
帕拉尼恩斯 對 法林明高賽前分析及數據
帕拉尼恩斯上季聯賽19次主場出擊僅2敗，另一參考數據是，帕拉尼恩斯聯賽主場近10次迎擊法林明高只有1次落敗。往績支持下，帕拉尼恩斯主勝實是不二之選。雙方近6次聯賽碰頭，有5次開出主勝。