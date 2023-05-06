今日有咩賭｜般尼茅夫車路士博「大」曼城誓挫列斯保榜首優勢

5月6日晚上及5月7日凌晨多場英超賽事，車路士、曼城及利物浦先後登場。般尼茅夫與車路士必攻博「大」，而曼城料誓取艾拿戴斯上任的列斯聯，延續榜首優勢。 般尼茅夫 對 車路士（球賽編號FB1020，5月6日22︰00開賽，NowTV台直播） 曼城 對 列斯聯（球賽編號FB1023，5月6日22︰00開賽，NowTV台直播） 利物浦 對 賓福特（球賽編號FB1024，5月7日00︰30開賽，NowTV台直播）