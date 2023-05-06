今日有咩賭｜般尼茅夫車路士博「大」曼城誓挫列斯保榜首優勢

5月6日晚上及5月7日凌晨多場英超賽事，車路士、曼城及利物浦先後登場。般尼茅夫與車路士必攻博「大」，而曼城料誓取艾拿戴斯上任的列斯聯，延續榜首優勢。
般尼茅夫 對 車路士（球賽編號FB1020，5月6日22︰00開賽，NowTV台直播）
曼城 對 列斯聯（球賽編號FB1023，5月6日22︰00開賽，NowTV台直播）
利物浦 對 賓福特（球賽編號FB1024，5月7日00︰30開賽，NowTV台直播）
般尼茅夫冒勇必攻博「大」
之前為般尼茅夫在南部打吡奠勝的翼衛泰華尼亞，因拉傷鼠蹊或要提早收咧；球隊上仗靠中場利馬梅開二度，加上箭頭蘇蘭基及後備前鋒施美路「開齋」波，主場大捷。快翼奧達亞拉今場仍會跟菲臘標寧及賴恩基士堤，後上支援蘇蘭基攻堅。
車路士剛戰派出奧巴美揚出任箭頭，但此子表現持續低迷，形同虛設，半場已被換走；夏維斯今場將再次升任正箭頭，同場入替的梅迪歷、干加歷查又會重返正選陣容。
般尼茅夫 對 車路士賽前分析及數據
般尼茅夫季尾冒勇，上仗主場以4比1大炒列斯聯後，近5戰4勝，護級形勢大好；今場面對在聯賽榜同分的富豪球會車路士，必不手軟。車路士自從由林柏特再次掌帥印後，6戰全敗，包括剛戰1比3敗走阿仙奴；季尾越踢越差，表現令人失望，球員戰意及防守同樣鬆散，今場先取「入球」大。雙方近3次聯賽交手，勝和負各1；車路士上次勝2比0。
般尼茅夫 對 車路士賠率
比堤：藍月誓挫列斯 延連勝走勢
賽前的重大新聞絕對是艾拿戴斯強勢回歸英超賽場！他誓要運用其寶貴經驗，務求協助列斯聯於英超成功護級。
過去10年，艾拿戴斯曾經在短暫執教新特蘭、水晶宮及愛華頓的情況下，成功帶領球隊避過降班一劫。但我認為，他今次帶領列斯聯需要取得奇蹟才能夠取得護級。其隊伍餘下的賽程十分難踢，而今仗首場領軍的賽事更加是最難以應付的比賽，事關他們將要作客面對曼城。
曼城 對 列斯聯賽前分析及數據
領隊哥迪奧拿賽前表示，他預期列斯聯今仗將會大反彈，但藍月現正位於榜首位置，加上還有1場比賽在手，他們將會繼續向三冠王這個目標全力進發。
我肯定由艾拿戴斯帶領的列斯聯今仗的防守將會十分緊密，並嘗試減少對方球員控球在腳的時間。雖然他十分樂意打和而回，但我認為曼城最終絕對可以取得勝利，延續球隊連勝走勢。
曼城 對 列斯聯賠率
兩軍對賽多交收博「大」
利物浦剛戰靠射手穆罕默德沙拿，上半場主射12碼得手，近6戰英超入6球，全取3分；不過領隊高普仍不認為球隊可以打入前四名，如果紐卡素及曼聯贏盡所有比賽，他們便沒有機會。前鋒加普、迪亞高祖達及左閘安德魯羅拔臣，上仗輪換下只以後備出場，今場會重返正選。
賓福特後備鋒將祖舒達施華，剛戰攻入絕殺球，是該隊近2屆第5個補時絕殺士哥，是英超之冠，可見該隊爭勝鬥心強橫。王牌前鋒艾雲東尼同場尾段先攻入扳平球，今屆英超已達到20球大關；今場仍會跟好拍檔麥比奧莫，以及尤尼韋沙攻堅。
利物浦 對 賓福特賽前分析及數據
利物浦上仗主場小勝富咸1比0，表現平平，但累計英超已5連勝，主場戰績仍然出色，火力有保證；爭前四仍未絕望，今場必再主攻。賓福特上仗主場2比1絕殺諾定咸森林，聯賽連勝，仍排中上游；季尾戰意未減，前鋒把握力強，今場突擊亦會有威脅，對賽近績又多交收，可先取「入球」大。雙方近3次交手，勝和負各1；賓福特上次勝3比1。