今日有咩賭｜費倫天拿攻強守弱捧「大」 瓜達拉哈拉佔先機

5月12日凌晨及早上馬會開盤賽事，歐協聯費倫天拿鬥巴素利料入球大，而墨超瓜達拉哈拉作客阿特拿斯，有力客勝。 費倫天拿 對 巴素利（球賽編號FB1258，5月12日03︰00開賽，NowTV646台直播） 維拿迪愛華頓 對 柏利斯天奴 （球賽編號FB1253，5月12日08︰27開賽） 阿特拿斯 對 瓜達拉哈拉（球賽編號FB1281，5月12日09︰00開賽）