今日有咩賭｜費倫天拿攻強守弱捧「大」 瓜達拉哈拉佔先機

5月12日凌晨及早上馬會開盤賽事，歐協聯費倫天拿鬥巴素利料入球大，而墨超瓜達拉哈拉作客阿特拿斯，有力客勝。
費倫天拿 對 巴素利（球賽編號FB1258，5月12日03︰00開賽，NowTV646台直播）
維拿迪愛華頓 對 柏利斯天奴 （球賽編號FB1253，5月12日08︰27開賽）
阿特拿斯 對 瓜達拉哈拉（球賽編號FB1281，5月12日09︰00開賽）
費倫天拿主攻巴素利
費倫天拿雖有中場尼高拉米連高域坐波監，幸好箭頭盧卡祖域已傷癒復出。前鋒艾化卡巴爾、列卡度蘇迪爾均狀態不俗；其中列卡度蘇迪爾，在上圈次回合攻入關鍵士哥，火力全開。
巴素利上圈次回合續由安杜尼夥拍施基利擔正攻堅，雖然兩人未有進帳；但安杜尼計近5仗歐協聯入5球，後備上陣的前鋒馬拿斯該仗亦交出助攻，不容忽視。
費倫天拿 對 巴素利賽前分析及數據
費倫天拿上圈對列治普斯納，首回合大勝4比1，出線應無懸殊；豈料次回合主場卻先失3球，形勢一度緊張，幸好末段追回2球，兩回合勝6比4晉級，明顯攻強守弱，今場在地頭出擊，必定主攻。巴素利上圈戰至加時才淘汰尼斯，入得失得，作客亦不退縮，今場寧捧「入球」大。雙方近2次交手，巴素利1勝1和；上次2比2。
費倫天拿 對 巴素利賠率
柏利斯天奴後防鬆散 重心推介：主勝
維拿迪馬愛華頓上輪作客3比2力壓古里高聯，取得近5場聯賽的第3場勝利。領隊文尼希利由3-5-2陣式改為4-4-2，以鑽石型中場迎戰，效果非常理想，得21次射門及56%控球時間。維拿迪馬愛華頓攻力尚可，聯賽得18個入球，不過後防無法保持一貫穩健的傳統，失了19球。球隊今輪前得17分排第7位。
柏利斯天奴經過上季取得理想成績後，今仗水平急速下滑。球隊近5場聯賽輸了4場，近3場全敗，今輪前只得15分排11位。他們上仗主場以1比2不敵紐柏萊斯，球員表現有點失控，有16次犯規。柏利斯天奴今季入球是靠由中場轉踢前鋒的米沙爾達維拿，球隊聯賽的18個入球，他獨取其中5球。
維拿迪愛華頓 對 柏利斯天奴賽前分析及數據
柏利斯天奴的問題不在前線，而是在後防，失了24球為聯賽失球最多的其中一隊，而且聯賽作客5場只得1勝，寧捧維拿迪馬愛華頓主勝。維拿迪馬愛華頓近4次對柏利斯天奴不敗，得2勝2和，上季主場賽和0比0及作客勝4比1。
維拿迪愛華頓 對 柏利斯天奴賠率
重心推介：瓜達拉哈拉客勝
阿特拿斯上仗作客以1比0力克藍十字晉級。白賴仁羅辛奴開賽2分鐘便彎射得手，替阿特拿斯打開紀錄，其後馬奴達斯於49分鐘入球雖被判越位在先無效，但阿特拿斯繼續搶攻，一直壓逼對手至完場。阿特拿斯贏波後士氣大增。
瓜達拉哈拉最近一仗主場以4比1大勝FC馬薩特蘭，得以排聯賽第3位，直接躋身季後賽8強。瓜達拉哈拉現時應該信心不俗，不過要留意是他們缺乏高質的正中鋒，攻力並不特別強勁，聯賽入了28球，以排名前5球隊來說，是入球最少一隊。
阿特拿斯 對 瓜達拉哈拉賽前分析及數據
阿特拿斯今季聯賽主場9仗只得2勝， 而瓜達拉哈拉作客9仗贏過5場，瓜達拉哈拉首回合即使作客仍可贏波佔先機。瓜達拉哈拉近4次對阿特拿斯得1勝3和。4月的最近一次交鋒，雙方賽和3比3。