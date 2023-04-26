今日有咩賭｜車路士迎賓福特捧車對家 巴塞隆拿重拾信心可追捧

4月27日凌晨英超及西甲賽事，有車路士主場迎賓福特及巴塞隆拿作客華歷簡奴。車路士4連敗後信心跌至谷低，仍未值博反彈。至於巴塞隆拿已很接近重奪西甲，重拾信心可追捧。
車路士 對 賓福特（球賽編號FB0590 ，4月27日02︰45開賽，NowTV622台直播）
華歷簡奴 對 巴塞隆拿（球賽編號FB0618 ，4月27日04︰00開賽，NowTV632台直播）
切爾達 對 艾爾切（球賽編號FB0617 ，4月27日04︰00開賽）
賓福特實而不華可捧
隨住歐聯出局，意味正排聯賽榜中游的車路士，將是近25年來第2次缺席歐洲賽；老大哥中堅堤亞高施華在上仗輸波後，指領隊只能在30名一隊成員選擇11人出賽，情況艱難，又令部分人不高興；情況若不停止，下季將重蹈覆轍。球隊場場不同陣容，3大前鋒史達寧、梅迪歷及祖奧菲歷斯，上仗歐聯後備出場，今場未知會否又會升正出場。歐聯停賽的翼衛芝維爾，今場亦會擔正。
賓福特王牌射手艾雲東尼，上仗接應前鋒好拍檔麥比奧莫妙傳，近門攻入此子今屆第19個聯賽入球，二人今場或改跟尤尼韋沙合作攻堅。
車路士暮氣沉沉，上仗歐聯再被皇家馬德里打敗後，已錄得4連敗兼僅入1球，攻守不穩，士氣低迷；球隊場場正選陣容不同，今場遇實而不華的賓福特，縱休息足夠加上主場之利，仍不值博反彈。賓福特上仗主場被另一中上游分子阿士東維拉逼和，總算終止聯賽3連敗；球隊季尾表現雖然稍為回落，但遇名牌強隊往往有力以穩守突擊周旋，今場仍可支持。雙方近2次聯賽交手，賓福特1勝1和：上次0比0。
巴塞季聯賽23場不失球
華歷簡奴中場重心艾華路加西亞與後防主力阿歷贊度卡坦拿，齊齊波監刑滿復出，今場都有望回歸正選。中場主力柏拉桑上仗聯賽先開紀錄，近5場聯賽入3球；今季聯賽已入8球。
巴塞隆拿前鋒費倫托利斯，上仗聯賽難得重返正選，一箭定江山，取得個人今季聯賽第4個入球，今場可望保住正選。門將達史特根上仗保住不失，今季聯賽不失球場數已達23場，追平西甲紀錄。
華歷簡奴上仗聯賽以1比2不敵皇家蘇斯達，近期表現回落，戰績飄忽；今場雖然回師主場，但防線表現轉差，遇強敵恐會3分全失。「一哥」巴塞隆拿上仗聯賽以1比0小勝勁敵馬德里體育會，終止連續3場不勝走勢；大軍今屆以穩中求勝，信心回復，當然可以追捧。雙方近3次交手，華歷簡奴2勝1和；上次0比0。
艾爾切火力疲弱博「細」
切爾達後防重心曉高馬路波監刑滿，今場可望復出擔正。中場史雲貝治上仗聯賽再獲上陣機會，以後備身份登場，表現不俗；此子今季未有得到太多機會，但他聲言有信心在最後階段，獲得更多上陣時間。
艾爾切中場重心謝拉特甘巴爾與前鋒艾斯基龐斯，齊齊波監刑滿，其中謝拉特甘巴爾有望復任正選。後防重心碧加斯上仗聯賽早段傷出，今場應會缺陣，拿達路白蘭高有望頂上擔正。
切爾達上仗聯賽淨吞皇家馬德f里兩蛋，近期狀態平平；近4場聯賽2和2負，近戰啞火；今場雖得地利，亦難寄望太多。艾爾切持續不振，上仗聯賽以0比2負於華倫西亞腳下，聯賽5連敗，火力嚴重不足；今場與切爾達交手是一球定勝負格局，博「入球」細最穩。雙方近4次交手，切爾達3勝1負；上次勝1比0。