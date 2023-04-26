今日有咩賭｜車路士迎賓福特捧車對家 巴塞隆拿重拾信心可追捧

4月27日凌晨英超及西甲賽事，有車路士主場迎賓福特及巴塞隆拿作客華歷簡奴。車路士4連敗後信心跌至谷低，仍未值博反彈。至於巴塞隆拿已很接近重奪西甲，重拾信心可追捧。

賓福特實而不華可捧

隨住歐聯出局，意味正排聯賽榜中游的車路士，將是近25年來第2次缺席歐洲賽；老大哥中堅堤亞高施華在上仗輸波後，指領隊只能在30名一隊成員選擇11人出賽，情況艱難，又令部分人不高興；情況若不停止，下季將重蹈覆轍。球隊場場不同陣容，3大前鋒史達寧、梅迪歷及祖奧菲歷斯，上仗歐聯後備出場，今場未知會否又會升正出場。歐聯停賽的翼衛芝維爾，今場亦會擔正。

賓福特王牌射手艾雲東尼，上仗接應前鋒好拍檔麥比奧莫妙傳，近門攻入此子今屆第19個聯賽入球，二人今場或改跟尤尼韋沙合作攻堅。

車路士 對 賓福特賽前分析及數據

車路士暮氣沉沉，上仗歐聯再被皇家馬德里打敗後，已錄得4連敗兼僅入1球，攻守不穩，士氣低迷；球隊場場正選陣容不同，今場遇實而不華的賓福特，縱休息足夠加上主場之利，仍不值博反彈。賓福特上仗主場被另一中上游分子阿士東維拉逼和，總算終止聯賽3連敗；球隊季尾表現雖然稍為回落，但遇名牌強隊往往有力以穩守突擊周旋，今場仍可支持。雙方近2次聯賽交手，賓福特1勝1和：上次0比0。

車路士 對 賓福特賠率