今日有咩賭｜阿爾克馬爾主場搏殺 聖基萊斯聯踢法進取「大」得起

4月21日凌晨多場歐霸及歐協聯賽事，阿爾克馬爾主場迎安德列治搏殺，聖基萊斯聯首回合令利華古遜連勝告終，今場踢法進取可博「大」。至於巴素利作客尼斯，料以攻代守入球騷。
阿爾克馬爾 對 安德列治（球賽編號FB0310 ，4月21日00︰45開賽）
聖基萊斯聯 對 利華古遜（球賽編號FB0272 ，4月21日03︰00開賽）
尼斯 對 巴素利（球賽編號FB0311 ，4月21日03︰00開賽）
阿爾克馬爾射手柏夫列迪斯於首回合食白果；而在今屆歐協聯表現不俗的另一前鋒祖斯柏卡爾臣，意外地先任後備，今場為平反敗局，勢必擔正，加強火力。
安德列治中場新星禾沙治亞倫仍然因傷倦勤，箭頭施利文尼在首回合復任正選；不過憑後衛米高梅里路及中場阿希梅路，各建一功，令球隊搶佔先機。
阿爾克馬爾 對 安德列治賽前分析及數據
安德列治領前2︰0
安德列治於歐協聯首回合勝2比0。雖然阿爾克馬爾在首回合略佔上風，可惜把握力欠佳；該隊主場威力一般，但為了收復失地必定狂攻，乘上仗聯賽作客贏波，今戰必定進取。安德列治藉銳利反擊先下一城，今戰原本不用心急，做好防守再等待對手犯錯，力圖穩中求勝；但剛戰聯賽作客大敗恐影響士氣，防守又轉差，今場先取「入球」大。
阿爾克馬爾 對 安德列治賠率
聖基萊斯聯踢法進取可博「大」
聖基萊斯聯主力射手邦尼菲斯，上仗歐霸先拔頭籌，今屆歐霸累計已入6球，是爭勝重心；此子剛戰聯賽被收作後備，僅在尾段上陣數分鐘，今場有望重返正選。
利華古遜超新星中場科利安華迪斯，上仗歐霸攻入扳平球，今屆賽事已入3球；此子在剛戰國內聯賽跟前鋒艾利、防線重心莊拿芬泰希同被收作後備，僅在下半場中段起上陣，只為留力今場，3人今戰都有望復任正選。
聖基萊斯聯 對 利華古遜賽前分析及數據
聖基萊斯聯上仗歐霸與利華古遜打和1比1，之後在國內聯賽亦能贏波；近期狀態平穩出色，主場出戰會繼續進取爭勝。利華古遜上仗國內聯賽與禾夫斯堡互交白卷，有留力之嫌；在各項賽事已久未嘗敗績，狀態亦佳；球隊踢法其實進取，今場與聖基萊斯聯對攻爭勝，不會退讓，可望合演入球騷，博「入球」大。
聖基萊斯聯 對 利華古遜賠率
尼斯聯賽留一手儲氣迎巴素利
尼斯中場卡夫蘭杜林在首回合移前，與前鋒摩費及加坦拿保迪組成3叉戟；摩費該仗梅開二度，剛戰聯賽僅在下半場出場，擺明留力今戰；加坦拿保迪同場雖然未有進帳，但交出助攻，信心爆棚。
巴素利於首回合收起馬拿斯，改用安杜尼夥拍前鋒施基利攻堅；安杜尼更包辦2球，連續4仗歐協聯有士哥，腳風奇順，今場穩佔正選一席。
尼斯 對 巴素利賽前分析及數據
巴素利歐協聯和味濃
首回合2比2。尼斯近期走勢平平，首回合一度反先之下，仍被逼和2比2；防守欠穩，主場威力一般。巴素利連續3仗歐協聯法定時間跟對手打和，入得又失得；今場作客隨時以攻代守，「入球」大更可取。
尼斯 對 巴素利賠率