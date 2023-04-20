今日有咩賭｜阿爾克馬爾主場搏殺 聖基萊斯聯踢法進取「大」得起

4月21日凌晨多場歐霸及歐協聯賽事，阿爾克馬爾主場迎安德列治搏殺，聖基萊斯聯首回合令利華古遜連勝告終，今場踢法進取可博「大」。至於巴素利作客尼斯，料以攻代守入球騷。 阿爾克馬爾 對 安德列治（球賽編號FB0310 ，4月21日00︰45開賽） 聖基萊斯聯 對 利華古遜（球賽編號FB0272 ，4月21日03︰00開賽） 尼斯 對 巴素利（球賽編號FB0311 ，4月21日03︰00開賽）

尼斯聯賽留一手儲氣迎巴素利 尼斯中場卡夫蘭杜林在首回合移前，與前鋒摩費及加坦拿保迪組成3叉戟；摩費該仗梅開二度，剛戰聯賽僅在下半場出場，擺明留力今戰；加坦拿保迪同場雖然未有進帳，但交出助攻，信心爆棚。 巴素利於首回合收起馬拿斯，改用安杜尼夥拍前鋒施基利攻堅；安杜尼更包辦2球，連續4仗歐協聯有士哥，腳風奇順，今場穩佔正選一席。 尼斯 對 巴素利賽前分析及數據