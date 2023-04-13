今日有咩賭｜飛燕諾夠決心主場迎羅馬秤先 真特撼韋斯咸兩軍鬥攻博「大」

馬會開盤4月14日凌晨至早上賽事，歐霸飛燕諾對羅馬主場秤先、歐協聯真特對韋斯咸兩軍鬥攻博「大」，墨西哥聯賽聖路易斯體育會對祖亞雷斯捧主「聖」。 飛燕諾 對 羅馬（球賽編號FB9954，4月14日00︰45開賽，NowTV643台直播） 真特 對 韋斯咸（球賽編號FB9974，4月14日00︰45開賽，NowTV644台直播） 聖路易斯體育會 對 祖亞雷斯（球賽編號FB9950，4月14日11︰05開賽）

羅馬今屆歐戰客場勝率低 飛燕諾早前在國內盃賽不敵阿積士，被淘汰出局是一大打擊；但之後聯賽大捷，今場來到歐戰鬥志會格外高昂，加上今季整體表現出色，火力十足，今場夠決心兼有地利，可秤高一線。羅馬近期在國內聯賽終見回勇，但今屆歐戰客場勝率頗低，離開地頭發揮例牌走樣；今場遇上實力相當的飛燕諾，不值支持。雙方近2次交手，羅馬全勝；上次勝1比0。 飛燕諾 對 羅馬賠率

真特鬥韋斯咸入球大有計 真特前鋒奧賓連續3仗歐協聯有士哥，包括上圈次回合上半場中後段，極速連中三元；加上在聯賽腳風亦頗順，配合剛戰入12碼的古比斯及洪賢錫從後支援，不容忽視。 韋斯咸箭頭施卡馬卡上圈次回合有進帳，但近期因傷缺陣，前線用米查利安東尼奧或丹尼艾格斯亦欠銳利；把握力更強的查洛保雲該仗梅開二度，今場或聯同柏保路科奴斯及蘭仙尼，輔助攻堅。 真特 對 韋斯咸賽前分析及數據