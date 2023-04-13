今日有咩賭｜飛燕諾夠決心主場迎羅馬秤先 真特撼韋斯咸兩軍鬥攻博「大」

馬會開盤4月14日凌晨至早上賽事，歐霸飛燕諾對羅馬主場秤先、歐協聯真特對韋斯咸兩軍鬥攻博「大」，墨西哥聯賽聖路易斯體育會對祖亞雷斯捧主「聖」。
飛燕諾 對 羅馬（球賽編號FB9954，4月14日00︰45開賽，NowTV643台直播）
真特 對 韋斯咸（球賽編號FB9974，4月14日00︰45開賽，NowTV644台直播）
聖路易斯體育會 對 祖亞雷斯（球賽編號FB9950，4月14日11︰05開賽）
飛燕諾年輕射手辛迪亞高基文尼斯近期全面上位，腳風大順，穩佔正選；今屆歐霸已入5球，是今場爭勝重心。門將比積路因傷休戰超過兩個月，但近期終於傷癒，今場有望候命。
羅馬前鋒比洛迪在國內聯賽未算太受重用，反而在歐霸得到更多正選機會，在今屆歐霸已入3球；今場會取代上仗國內聯賽肩部受創的蘇巴簡擔正。包括後防重心基安盧卡文仙尼、羅渣伊賓尼斯與甘貝拿，均在上仗國內聯賽停賽，今場3人都可復出；其中基安盧卡文仙尼與羅渣伊賓尼斯，有望重返正選。
飛燕諾 對 羅馬賽前分析及數據
羅馬今屆歐戰客場勝率低
飛燕諾早前在國內盃賽不敵阿積士，被淘汰出局是一大打擊；但之後聯賽大捷，今場來到歐戰鬥志會格外高昂，加上今季整體表現出色，火力十足，今場夠決心兼有地利，可秤高一線。羅馬近期在國內聯賽終見回勇，但今屆歐戰客場勝率頗低，離開地頭發揮例牌走樣；今場遇上實力相當的飛燕諾，不值支持。雙方近2次交手，羅馬全勝；上次勝1比0。
飛燕諾 對 羅馬賠率
真特鬥韋斯咸入球大有計
真特前鋒奧賓連續3仗歐協聯有士哥，包括上圈次回合上半場中後段，極速連中三元；加上在聯賽腳風亦頗順，配合剛戰入12碼的古比斯及洪賢錫從後支援，不容忽視。
韋斯咸箭頭施卡馬卡上圈次回合有進帳，但近期因傷缺陣，前線用米查利安東尼奧或丹尼艾格斯亦欠銳利；把握力更強的查洛保雲該仗梅開二度，今場或聯同柏保路科奴斯及蘭仙尼，輔助攻堅。
真特 對 韋斯咸賽前分析及數據
韋斯咸歐協聯保持全勝
比甲前列分子真特上圈淘汰巴沙克舒希，其中次回合作客大勝4比1，一改穩陣行先風格，令人喜出望外，近期火力不俗。國內護級的韋斯咸，於今屆歐協聯仍然保持全勝，全賴其進取打法，包括上圈兩回合大勝AEK拉亞拿卡，攻力強勁，未受考驗；剛戰聯賽贏波，士氣提升，今場隨時鬥攻，「入球」大有計。
真特 對 韋斯咸賠率
祖亞雷斯無態捧主「聖」
聖路易斯體育會吃下今季第7場聯賽敗仗，上輪1比3作客不敵普馬斯。球隊雖由莊梅里路先開紀錄，但之後便是普馬斯的天下，由烏利西斯利華士、施薩靴亞達、盧雲卡巴各入一球，終令聖路易斯體育會全失3分。聖路易斯體育會賽後位列聯賽榜第12位，剛剛位列季後賽附加賽的「尾班車」，他們餘下比賽不容有失。
聖路易斯體育會 對 祖亞雷斯賽前分析及數據
祖亞雷斯則以1比1主場賽和阿特拿斯。是役火藥味十足，祖亞雷斯有捷西斯杜拿斯、加比爾費南迪斯領紅牌，阿特拿斯亦有白賴仁羅辛奴被趕出場。阿特拿斯由祖利安基洛尼斯先開紀錄，但以寡敵眾的祖亞雷斯有賴對手安達臣辛達馬利亞「擺烏龍」，終取得和局。祖亞雷斯賽後僅得14分，爭入附加賽的形勢不樂觀，防守不力加上爭勝心不足，令球隊近8輪聯賽不勝而泥足深陷。
聖路易斯體育會今季聯賽主場成績算不俗，6戰得11分，祖亞雷斯則作客表現平庸，聯賽7戰只得5分，主勝可期。
聖路易斯體育會 對 祖亞雷斯賠率