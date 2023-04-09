今日有咩賭｜馬賽食住羅連安特 馬德里體育會強勢可勝華歷簡奴

4月10日凌晨多場精彩球賽，分別有法甲馬賽食住羅連安特、飛燕諾超班大勇對華域克穩奪3分及馬德里體育會氣勢強勁可勝華歷簡奴。
羅連安特 對 馬賽（球賽編號FB9791，4月10日2︰45開賽，NowTV639台直播）
飛燕諾 對 華域克（球賽編號FB9759，4月10日2︰00開賽，無線myTVsuper直播）
華歷簡奴 對 馬德里體育會（球賽編號FB9785，4月10日3︰00開賽，NowTV632台直播）
馬賽食住羅連安特
羅連安特 對 馬賽賽前分析及數據
羅連安特表現欠穩，上仗聯賽以1比3不敵里爾，無復季初勇態，徘徊中游。馬賽上仗聯賽在主場只能逼和蒙彼利埃1比1，不過該隊近期作客演出遠勝主場，已在法甲錄得作客8連勝，火力十足，爭霸未絕望；加上近年碰頭食住羅連安特，今場可贏波反彈。雙方近7次聯賽交手，馬賽全勝；上次勝3比1。
羅連安特 對 馬賽賠率
飛燕諾 對 華域克賽前分析及數據
「一哥」飛燕諾上仗聯賽以3比1力克鹿特丹斯巴達，聯賽7連勝；雖然剛戰荷盃失手，受挫阿積士出局，但返回聯賽遇弱，必望再憑強大火力，主攻制勝，續保聯賽領先優勢。華域克上仗聯賽以1比0小勝維迪斯，結束連敗，近期表現反覆；實力與飛燕諾大有距離，客場出擊，凶多吉少。雙方近4次聯賽交手，飛燕諾3勝1和；上次勝1比0。
飛燕諾 對 華域克賠率
華歷簡奴 對 馬德里體育會賽前分析及數據
華歷簡奴上仗聯賽與華倫西亞打和1比1，近期狀態回落，近7場聯賽不勝；球隊士氣差勁，球員缺乏信心，主場出擊亦看淡。馬德里體育會上仗聯賽以1比0力克貝迪斯，聯賽錄得4連勝，氣勢大盛，力爭上游；實力亦佔先，作客亦不難全取3分。雙方近6次交手，馬德里體育會5勝1和；上次1比1。