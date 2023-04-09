今日有咩賭｜馬賽食住羅連安特 馬德里體育會強勢可勝華歷簡奴

4月10日凌晨多場精彩球賽，分別有法甲馬賽食住羅連安特、飛燕諾超班大勇對華域克穩奪3分及馬德里體育會氣勢強勁可勝華歷簡奴。 羅連安特 對 馬賽（球賽編號FB9791，4月10日2︰45開賽，NowTV639台直播） 飛燕諾 對 華域克（球賽編號FB9759，4月10日2︰00開賽，無線myTVsuper直播） 華歷簡奴 對 馬德里體育會（球賽編號FB9785，4月10日3︰00開賽，NowTV632台直播）