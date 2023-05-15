今日有咩賭｜AIK蘇納主場有「堡」證 沙米恩圖作客聖達菲聯贏面高

5月16日馬會開盤賽事，瑞典聯賽AIK蘇納主場對哥登堡有力取勝而回，而阿甲沙米恩圖雖然作客，但面對聯賽7場不勝的聖達菲聯贏面高。

重心推介：AIK蘇納主勝

AIK蘇納上週作客再以1比3不敵馬模，已是連續4仗未開勝利之門。新帥白蘭史唐領導之下，球隊今季聯賽僅獲1勝。其實他們在3次主場賽事表現不差，亦拿過4分落袋。球隊希望約翰古達迪與域陀費斯查今仗上陣，提升進攻火力。若今場再敗，恐怕白蘭史唐亦烏紗難保。

哥登堡今季開咧以來演出慢熱，以四連敗展開聯賽，但隨後3仗均能保不敗，其中包括了曾大破迪加科斯6比0，上仗則以0比0打和了布洛馬波卡納。客績數據上，他們3次客戰共得1和2負，而且未入過1球。

兩支今季演出未如理想的球隊對碰，估計有主場之利的AIK蘇納畢竟贏面稍高，但應會是一場入球不多的緊湊賽事。雙方在近4個球季的交手紀錄全部開出主勝，即AIK蘇納與哥登堡各勝4場。