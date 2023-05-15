今日有咩賭｜AIK蘇納主場有「堡」證 沙米恩圖作客聖達菲聯贏面高

5月16日馬會開盤賽事，瑞典聯賽AIK蘇納主場對哥登堡有力取勝而回，而阿甲沙米恩圖雖然作客，但面對聯賽7場不勝的聖達菲聯贏面高。
AIK蘇納 對 哥登堡（球賽編號FB1443，5月16日01︰10開賽）
聖達菲聯 對 沙米恩圖（球賽編號FB1452，5月16日02︰30開賽）
FC安納西 對 勒哈弗爾（球賽編號FB1463，5月16日02︰45開賽）
重心推介：AIK蘇納主勝
AIK蘇納上週作客再以1比3不敵馬模，已是連續4仗未開勝利之門。新帥白蘭史唐領導之下，球隊今季聯賽僅獲1勝。其實他們在3次主場賽事表現不差，亦拿過4分落袋。球隊希望約翰古達迪與域陀費斯查今仗上陣，提升進攻火力。若今場再敗，恐怕白蘭史唐亦烏紗難保。
AIK蘇納 對 哥登堡賽前分析及數據
哥登堡今季開咧以來演出慢熱，以四連敗展開聯賽，但隨後3仗均能保不敗，其中包括了曾大破迪加科斯6比0，上仗則以0比0打和了布洛馬波卡納。客績數據上，他們3次客戰共得1和2負，而且未入過1球。
兩支今季演出未如理想的球隊對碰，估計有主場之利的AIK蘇納畢竟贏面稍高，但應會是一場入球不多的緊湊賽事。雙方在近4個球季的交手紀錄全部開出主勝，即AIK蘇納與哥登堡各勝4場。
AIK蘇納 對 哥登堡賠率
聖達菲聯近7場聯賽不勝
聖達菲聯上仗聯賽作客悶和葛度爾古斯，主帥施巴斯坦文迪斯收貨，今場會以原陣出擊；堤亞高維仙奴在前線負責突擊。
沙米恩圖的盧斯安奴干度，剛戰對CA科爾多瓦中央為球隊奠勝，近兩場聯賽都有士哥；今場繼續與利辛度盧比斯及查維亞托里度，合作攻堅。
聖達菲聯 對 沙米恩圖賽前分析及數據
聖達菲聯上輪聯賽和葛度爾古斯，但單計近7場聯賽只得2和5負，徘徊下游，表現沒有起色；主場攻力不足，今場不值博反彈。沙米恩圖剛戰擊敗CA科爾多瓦中央，近4場聯賽2勝1和1負，近況不差；但作客火力頗弱，今場只能穩中求勝，可先取「入球」細。雙方近4次交手，聖達菲聯2勝1和1負；上次勝1比0。
聖達菲聯 對 沙米恩圖賠率
勒哈弗爾爭標無留手
FC安納西上輪聯賽鬥迪安，後備前鋒保錫迪戰至尾段先開紀錄，但該隊不久之後被追和，最終雙方各得1分。門將艾斯基斯全場作出4次撲救，表現對辦；但防守中場阿密特卡斯上半場中後段傷出，其位置料由迪蒙斯頂上。
勒哈弗爾上輪聯賽鬥羅德茲，隊長歷卡爾上半場雖曾射失12碼；幸好對方球員完場前擺烏龍，總算能夠險勝對手。門將迪斯馬斯全場雖只曾作出3次撲救，但已足夠零封對手。
FC安納西 對 勒哈弗爾賽前分析及數據
FC安納西聯賽已4場不勝，近期雖然連和，仍要搶分保命；但球隊計近5輪主場只嘗一勝，失波不少，今場尚要挑戰聯賽「一哥」，要搶分難度極高。勒哈弗爾近4輪錄得3勝1和，近期踢法穩中求勝；但難得今戰遇弱，以該隊近期作客3連勝的強勁走勢，有力再下一城，為封王法乙再邁進一步。雙方上次聯賽交手，勒哈弗爾勝2比0。