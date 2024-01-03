冤家相逢 羅馬意盃勢挫克雷莫納復仇

冤家路窄，誓雪前恥！意大利盃16強今夜上演2場，其中羅馬迎戰克雷莫納。羅馬上屆意盃8強正正被克雷莫納淘汰，但時而勢易，克雷莫納如今已降落意乙，近期作客表現差勁；相反羅馬近期主場10戰9捷，今戰勢必借助強大主場威力，報回上屆出局之仇兼望贏波反彈，主勝穩開！(球賽編號FB0113，1月4日04:00開賽)
羅馬魔獸盧卡古重拾把握力
羅馬剛在意甲作客僅1球受挫勁敵祖雲達斯，但其實全場形勢上不落下風，控球率更較對手高，埋門次數亦不少。畢竟，羅馬已在歐霸分組賽出線，在盃賽表現不俗，而今屆首度在意盃以主場身份亮相前，近期主場10戰9捷，轟入27球僅失3球，地頭出戰，說服力十足。「魔獸」中鋒盧卡古今屆各項賽事已入13球，後備殺手比洛迪季內亦有6球士哥；連同好波之人保羅戴巴拿上仗聯賽亦已傷愈復出，進攻火力強大，今場有望贏波過關一吐悶氣。
克雷莫納上屆意盃雖曾接連爆冷淘汰拿玻里及羅馬，殺入4強，但季尾終要降班；今季在意乙表現亦主強客弱，聯賽主場4連勝，但作客卻錄得連敗。對上2輪意盃，克雷莫納只憑主場之利，先後在加時淘汰意丙的克羅托內、意乙的薛達連拿，過程驚險；今場出訪主場殺聲震天的羅馬，客軍難望重溫上屆好夢。
同晚另一場意盃，阿特蘭大迎戰薩斯索羅。薩斯索羅近5輪聯賽只得1分，今屆意盃兩遇低組別球隊，法定時間亦無法解決對手，近況持續低沉。以阿特蘭大近期意甲主場3戰全勝，接連擊敗AC米蘭、沙蘭力坦拿及萊切的勇況，主勝穩開！(球賽編號FB0112，1月4日01:00開賽)