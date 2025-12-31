利物浦列斯聯 大騷助興

利物浦跟王牌穆罕默德沙拿的小風波暫結束後，「法老」已暫時離隊為國出戰非國盃。紅軍另外繼續受到傷兵困擾，上輪聯賽缺少停賽的中場好手蘇保斯拉爾，但只是鬥包尾的狼隊，主隊憑箭頭伊傑迪基先開紀錄，加上攻中科利安華迪斯終於取得加盟後首個英超入球，2比1氣走對手，體力消耗不大，今夜力爭英超四連勝，繼續挑戰三甲隊伍。

利物浦防守死球有待改進

不過美中不足是球隊所失一球來自角球，亦是紅軍季內英超第12個所失的死球，本輪前跟般尼茅夫及諾定咸森林並列防守死球最差隊伍。再撇除入12碼球，該隊季內僅有3個入波來自死球，總計「-9」的成績亦是英超最差，令隊長華基爾雲迪積克憂心忡忡。當然蘇保斯拉爾今場復出，配合加普及伊傑迪基攻堅，又有華迪斯上力較炮，今場大可以攻為守。

對手列斯聯升班後愈踢愈好，球隊在大勇箭頭卡維特利雲帶領下，上仗1比1逼和另一升班馬新特蘭；這位季前免費加盟的英格蘭前鋒攻入近6場的第7球，助列斯聯近5戰取2勝3和下，暫時領先降班區域的尾三韋斯咸7分，護級壓力暫時大減。