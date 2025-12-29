前帥回歸倒戈冇面俾 意甲羅馬「熱」捧主勝

意甲在聖誕新年假期馬不停蹄，今晚深夜上演第17輪壓軸戰，由有力爭霸的羅馬，主場迎戰前帥領軍的下游分子熱拿亞。「首都狼」羅馬上仗受挫強敵，但今戰返回威力不俗的主場出擊，對手大幅減弱，反彈可期，熱捧主勝。(球賽編號FB1559，12月30日03:45開賽) 意甲年尾起賽事更密，以「首都狼」為例，今晚起13天內要踢4場；目前前列各隊分數接近，反而「首都狼」近況較差，連同上仗1比2不敵祖雲達斯，近4場聯賽錄得1勝3負，今晚遇弱搶3分已是黃金機會。

繼續重用戴巴拿馬迪亞斯索利 今夏由阿特蘭大過檔教羅馬的主帥加斯柏連尼(Gasperini)，不大滿意球隊上仗發揮之餘，矛頭直指從英超白禮頓借用的高大中鋒艾雲費格遜(Evan Ferguson)，在該仗下半場入替後建樹不多；反而大讚自己堅持重用的戴巴拿(Dybala)及馬迪亞斯索利(Matias Soule)二人技術高超，將會繼續重用，後兩者季內意甲已合共貢獻5入球4助攻，今場將會聯同羅倫素柏歷堅尼(Lorenzo Pellegrini)，在前線擔正攻堅，卡士有一定保證。

再者，羅馬計聯賽主場近4戰3勝只失2球，期間只曾0比1不敵上屆冠軍拿玻里，應贏則贏；今場遇上對上3次作客「首都狼」全敗的熱拿亞，主勝有計。

熱拿亞士氣低沉 熱拿亞今場作客最受注目人物，是去年曾接掌「首都狼」帥印8個月的名將教練迪羅斯(De Rossi)；上季季初被羅馬辭退，而上月初找到新工接替韋拉(Vieira)，帶領近季一直浮沉中下游的熱拿亞。熱拿亞易帥後表現繼續反覆，包括上仗主場鬥阿特蘭大，一號門將尼高拉利亞利(Nicola Leali)開賽不久已因職業犯規領紅牌離場；球隊全場捱打下戰至補時才被絕殺，聯賽連勝後又連敗，士氣受到一定打擊。 球隊多位中前場入波能手包括葡兵維天夏(Vitinha)，正養傷倦勤，令鋒力弱上加弱；如今連正選門將也要停賽，只怕今夜難破近年作客鬥羅馬例輸的魔咒。