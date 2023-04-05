熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
波經
2023-04-05 12:48:39

南美自由盃｜奧卡斯對法林明高以和為貴 玻利瓦爾主場無得唔跟

分享：
大衛西斯正效力法林明高。

大衛西斯正效力法林明高。

4月6日早上南美自由盃分組賽，重點推介奧卡斯對法林明高及玻利瓦爾對彭美拉斯，奧卡斯法林明高近仗半場都和氣收場，今場繼續跟。至於強者已引證玻利維亞主場優勢，可捧玻利瓦爾對彭美拉斯笑到最後。

奧卡斯 對 法林明高（球賽編號FB9622，4月6日早上6︰00開賽） 

玻利瓦爾 對 彭美拉斯（球賽編號FB9610，4月6日早上8︰30開賽）

 

兩軍近3場半場和氣收場

奧卡斯對法林明高為南美自由盃A組首輪比賽，來自厄瓜多爾的奧卡斯與巴西的法林明高兩軍未有對賽往績，主場的奧卡斯主勝為3.55倍，客隊勝1.84倍。由於前2名出線，因此料兩軍都不需要太冒險，半場和波啱數。在此前設下，加上兩隊近3場半場以和為貴，半全場可考慮「和和」5倍、和客4.55倍、和主7.75倍。

奧卡斯 對 法林明高分析及數據 

奧卡斯 對 法林明高賠率

法林明高名氣較奧卡斯高，但作客時外在因素增加

玻利瓦爾主場笑到最後

玻利維亞的強者在4月5日主場以3︰1輕取阿根廷勁旅河床，無得同玻國獨有主場優勢作對，信玻利瓦爾主場之利，主主3.65倍或和主5.3倍值得追捧。另一選擇是總入球1球4.15倍或3球3.85倍，玻利瓦爾在玻國聯賽不時大勝，去到自由盃仍未算超班馬，加上彭美拉斯防守組織好，不容易出現大比數賽果。

玻利瓦爾 對 彭美拉斯分析及數據

玻利瓦爾 對 彭美拉斯賠率

彭美拉斯防守組織好，不容易開出大比數賽果
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受