南美自由盃｜奧卡斯對法林明高以和為貴 玻利瓦爾主場無得唔跟

4月6日早上南美自由盃分組賽，重點推介奧卡斯對法林明高及玻利瓦爾對彭美拉斯，奧卡斯法林明高近仗半場都和氣收場，今場繼續跟。至於強者已引證玻利維亞主場優勢，可捧玻利瓦爾對彭美拉斯笑到最後。 奧卡斯 對 法林明高（球賽編號FB9622，4月6日早上6︰00開賽） 玻利瓦爾 對 彭美拉斯（球賽編號FB9610，4月6日早上8︰30開賽）