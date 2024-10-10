國足殘陣訪澳洲凶多吉少

世盃外亞洲區第三圈今日重燃戰火，其中中國隊將在今天下午於C組，作客與澳洲合演榜尾大戰；雙方為保晉級機會，都會搏盡求勝，然而國足面對沉重的傷兵問題困擾，戰力再打折扣；反觀澳洲易帥出戰，亦有主力回歸，士氣料會提升兼得地利，有力輕取對手，打開小組勝門。(球賽編號FB1998，10月10日17:10開賽)

國足在第三圈兩戰兩敗，繼首戰吞日本7蛋之後，上仗主場面對沙特阿拉伯於領先一球兼多踢一人下；最後「臨尾香」反輸1比2，對士氣帶來重大打擊。主帥艾雲奴域多次傳出烏紗隨時不保，領軍威信難免受損。最麻煩的卻是隊內傷兵問題，兩大前線主力武磊與阿倫，以至中場楊澤翔都因傷未能隨軍到澳洲；右閘高准翼又在練習中受傷，今場上陣成疑。陣容嚴重不整之下，國足鋒線只能以韋世豪配搭拜合拉木攻堅，整體火力一般，難望爆冷破悶局。