國足殘陣訪澳洲凶多吉少

世盃外亞洲區第三圈今日重燃戰火，其中中國隊將在今天下午於C組，作客與澳洲合演榜尾大戰；雙方為保晉級機會，都會搏盡求勝，然而國足面對沉重的傷兵問題困擾，戰力再打折扣；反觀澳洲易帥出戰，亦有主力回歸，士氣料會提升兼得地利，有力輕取對手，打開小組勝門。(球賽編號FB1998，10月10日17:10開賽)
國足在第三圈兩戰兩敗，繼首戰吞日本7蛋之後，上仗主場面對沙特阿拉伯於領先一球兼多踢一人下；最後「臨尾香」反輸1比2，對士氣帶來重大打擊。主帥艾雲奴域多次傳出烏紗隨時不保，領軍威信難免受損。最麻煩的卻是隊內傷兵問題，兩大前線主力武磊與阿倫，以至中場楊澤翔都因傷未能隨軍到澳洲；右閘高准翼又在練習中受傷，今場上陣成疑。陣容嚴重不整之下，國足鋒線只能以韋世豪配搭拜合拉木攻堅，整體火力一般，難望爆冷破悶局。
澳洲在分組賽兩戰只得1分，先是主場不敵巴林，上仗亦僅與作客的印尼互交白卷；賽後主帥格拉咸阿諾呈辭，球隊隨後找來在當地頗有名氣的東尼普波域接掌帥印，相信應會得到球員支持。再者，之前兩仗缺陣的中場主力拉利麥基爾也會回歸擔正，火力增強下，主場必盡數對手，3分穩執。
日本作客無懼沙特
另邊廂，C組榜首戰今晚深夜爆發，日本作客沙特。主隊沙特上仗對中國贏得險，表現一般；今場更有中場穆罕默德簡奴停賽，面對亞洲最強的日本，根本無力招架，客勝可熱捧。(球賽編號FB1999，10月11日02:00開賽)相關連結：香港賽馬會網頁