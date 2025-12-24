夏蘭特大勇 曼城勢伐森林

各項賽事寫下7連勝的曼城，本周六英超早場作客諾定咸森林，只要贏波又可暫時重上榜首。「藍月」由入球不停的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)領軍，火力全開之餘，防守又穩，寧買當頭起，今場必取客勝。(12月27日20:30開賽)
藍月上仗3比0輕取韋斯咸，已連續3場英超以該比數勝出，當中艾寧夏蘭特近兩場聯賽共入4球，季內累積19個聯賽入球；在英超史上聖誕節前同期，跟名將高爾(Cole)(93/94年度)、菲臘斯(Philips)(99/00年度)及蘇亞雷斯(Suarez)(13/14年度)的入球數字並駕齊驅。藍月力爭失落一季的英超，這位挪威「射球機器」，聯同回勇的菲爾科頓(Phil Foden)及今夏出色收購卓基(Cherki)，自然是進攻最大本錢。
2分落後阿仙奴
曼城暫時只落後榜首阿仙奴2分，後者同日稍後迎戰白禮頓，這意味藍月只要打敗森林，起碼可短暫重返榜首。名帥哥迪奧拿(Guardiola)雖然已是第10季執教藍月，但備戰一絲不苟；賽前公開表示若有球員假期後回來復操，體重多增3公斤，該球員只能留在曼市，不會隨隊出征森林，軍紀嚴明，全隊決心後上爭霸。
對手森林雖然換上達治(Dyche)任教，表現已有起色，但上仗聯賽作客富咸，全場只得2次中框攻門下，0比1敗走，計近6場聯賽3勝3負，表現反覆。球隊雖擁有兩大英格蘭進攻好手赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)及基比斯韋特(Gibbs-White)，但前鋒把握力弱；主力箭頭伊戈捷西斯(Igor Jesus)季內只有1個英超入球，就算另一鋒將艾禾尼爾(Awoniyi)已復出，加上新簽的卡利穆恩度(Kalimuendo)隨時候命，今場要破各項賽事近5戰只失1球的藍月防線，阻止球隊連敗，恐怕不易。