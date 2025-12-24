夏蘭特大勇 曼城勢伐森林

各項賽事寫下7連勝的曼城，本周六英超早場作客諾定咸森林，只要贏波又可暫時重上榜首。「藍月」由入球不停的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)領軍，火力全開之餘，防守又穩，寧買當頭起，今場必取客勝。(12月27日20:30開賽)

藍月上仗3比0輕取韋斯咸，已連續3場英超以該比數勝出，當中艾寧夏蘭特近兩場聯賽共入4球，季內累積19個聯賽入球；在英超史上聖誕節前同期，跟名將高爾(Cole)(93/94年度)、菲臘斯(Philips)(99/00年度)及蘇亞雷斯(Suarez)(13/14年度)的入球數字並駕齊驅。藍月力爭失落一季的英超，這位挪威「射球機器」，聯同回勇的菲爾科頓(Phil Foden)及今夏出色收購卓基(Cherki)，自然是進攻最大本錢。