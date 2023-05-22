失意歐霸 祖雲達斯搵安玻里出氣

兩支在歐霸命途各異的意甲球隊，香港時間周一深夜返回聯賽追逐前列位置；其中歐霸4強出局的祖雲達斯，作客安玻里(23/05 02:45)，力爭聯賽亞軍，兼提早奪取來屆歐聯席位；至於已殺入歐霸決賽的羅馬，主場鬥另一已「上岸」的中下游分子沙蘭力坦拿，更要贏波為來屆「歐戰」作雙保險。

「老婦人」祖雲達斯在歐霸加時不敵「歐霸之王」西維爾出局，雖敗猶榮；但今屆「3大皆空」成事實，目標只剩爭近3屆聯賽最好成績的亞軍。祖雲達斯教練艾歷尼說：「我們要忘掉失意，盡快收拾心情，準備以更大的怒氣，迎接鬥安玻里之戰。」後衛丹尼路雷斯及翼衛古達度，累計黃牌夠數今仗停賽；反而鋒線人腳充裕，上仗只後備出場的杜辛華荷域及費達歷高基艾沙，今場有望擔正，強攻已護級成功的安玻里，拿下聯賽4連勝一吐烏氣。