巴塞未齊腳 難抗宿敵皇馬

不少歐洲頂級大球會繼續匯聚美國進行集訓兼友賽，香港時間周日早上將在新澤西州上演西班牙「國家打吡」的友賽版。以兩軍歷史關係肯定難見友誼，巴塞大軍陣容較薄弱，今場寧捧人腳較齊整的皇馬(8月4日07:00開賽)。

季前賽最重要看雙方陣容誠意，皇馬剛於芝加哥與AC米蘭友賽輸0比1，但大軍陣容已包括門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)、後衛魯迪格(Antonio Rudiger)、中場莫迪歷(Luka Modric)、巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)、阿達古拿(Arda Guler)，以至巴西天才新兵前鋒安迪歷(Endrick)等；雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、洛迪高高斯(Rodrygo)及艾達米列達奧(Eder Militao)等據報將於日內報到，今場或會因面對宿敵而落場「鬆腳」。即使兩大巨星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)與祖迪比寧咸(Jude Bellingham)未有隨軍，陣容依然不弱。