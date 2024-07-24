巴黎奧運｜男足搶閘登場 法國主場勢攞「美」彩

奧運男足搶先在巴黎奧運開幕前開戰，今晚上演全部首輪8場分組賽，其中東道主兼奪金大熱法國男奧足，將在A組的馬賽夜戰美國男奧足。主隊近戰大踢進攻足球，誓搏盡搶攞頭威，遇上僅由土炮撐場的美國，主隊有望最少贏2球！(球賽編號FB8220，7月25日03:00開賽)

法國隊的「超齡射手」拿卡錫迪已有多年未曾代表國家隊，他賽前受訪表示能夠為主帥亨利賣命，非常珍惜是次絕無僅有的機會，並透露亨利崇尚主攻踢法。球隊最近3戰友賽就取得2勝1和勁入12球的佳績，貴為隊長的拿卡錫迪腳風不俗；對手美國逾半數球員在美職效力，3名超齡兵卡士一般，備戰較為悠閒，今場或成「炮灰」。

今屆奪金次熱門西班牙男奧足，則在C組早場欣逢烏茲別克男奧足。西班牙隊中逾半球員有歐洲4大聯賽落場經驗，如維拉利爾的阿歷斯巴爾拿、布拉加的艾比雷斯等，更是球會必然正選。上屆東京奧運，西班牙去到決賽加時才不敵衛冕的巴西飲恨；今戰僅遇上從未出席奧運的烏茲別克，級數有別，有力輕鬆取勝(球賽編號FB8225，7月24日21:00開賽)。

阿根廷日本分戰強敵

奪金第3熱門阿根廷男奧足，會在B組首戰硬撼摩洛哥男奧足。阿根廷3月份友賽曾大敗墨西哥男奧足，來到法國備戰再以1球不敵畿內亞男奧足，表現受外界抨擊。摩洛哥男奧足是今屆黑馬分子，近期友賽比利時亦力保不敗；遇上對上兩屆均在分組賽爆冷出局的阿根廷，摩軍有冷味(球賽編號FB8218，7月24日21:00開賽)。

亞洲好手日本男奧足在D組首戰對手是巴拉圭。日本近期友賽輕取美國，亦能賽和法國，演出比預期好；遇上近仗防線不穩的巴拉圭，有力先拔頭籌(球賽編號FB8222，7月25日01:00開賽)。