巴黎奧運｜阿根廷背城借一 「大」戰伊拉克

奧運男子足球第2輪分組賽，周六晚繼續連場激戰，焦點落在「悲情主角」阿根廷男奧足身上。阿根廷首戰出現難得一見的悲慘情節，補時至最後一刻扳平後，入球幾經波折最終被推翻；是役遇上首輪反勝烏克蘭男奧足的伊拉克男奧足，阿根廷許勝不許和下，必傾巢而出，有力跟對方開出入球騷！(球賽編號FB8311，7月27日21:00開賽)

B組首戰摩洛哥男奧足，一度落後兩球的阿根廷，幾經艱苦先後憑「名將之後」古利安奴施蒙尼(Giuliano Simeone)，以及中場基斯甸麥甸拿(Cristian Medina)補時至16分鐘的入球逼和2比2，但賽事隨即因為球迷滋事而中斷，雙方球員亦極速返回更衣室躲避。阿根廷滿以為就此搶回1分，殊不知扳平入球卻被VAR判越位在先而推翻，球賽終在正常完結時間延後約2小時後重開，但只額外補時3分鐘就結束。