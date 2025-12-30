年尾爆英超最強戲碼 維拉狂勇誓破兵工廠

2025年將要過去，英超仍然漫天烽火，更在今晚爆發前列大戰，由榜首的「兵工廠」阿仙奴迎戰「三哥」阿士東維拉。以維拉近期勇達巔峰的狀態，加上主帥艾馬利足智多謀，擅鬥前度兵工廠，今場「讓球」受讓[+1/+1.5]球，可撐客隊。(球賽編號FB1633，12月31日04:15開賽)
維拉愈戰愈勇，上仗聯賽作客車路士在上半場先落後一球兼零中框射門下；下半場換入奧尼屈堅斯、查頓辛祖及阿馬度奧拿拿，陣式由4-4-2改踢4-2-3-1，即脫胎換骨並靠屈堅斯入2球反勝。維拉各項賽事已11連勝，屢破該會紀錄，由季初頭5場英超不勝，到現在只落後阿仙奴3分排第3，表現神奇，今夜若能爆冷再勝，英超爭霸戰即時大亂變天！
艾馬利專剋阿仙奴
西班牙名帥艾馬利除了戰術了得，近年倒戈鬥兵工廠每有心得，累計近5次對賽，維拉3勝1和1負，包括12月初首循環主場2比1絕殺對手，心理上大佔優勢；就算左閘馬迪卡殊及防中保巴卡卡馬拉累計黃牌夠數，今場停賽，只要前線兩大「土炮」射手奧尼屈堅斯及摩根羅渣士壓陣，足夠令防線殘缺的阿仙奴頭痛不已。
阿仙奴「烏龍球」大勇
阿仙奴上仗主場險勝白禮頓2比1，近期入波多靠對手烏龍球外，防線傷兵不絕最令人擔心。主隊兩大翼衛祖利安添巴及卡拉費奧利上仗雙雙缺陣，要由中場主力迪格蘭賴斯客串右閘；今場遇上邊路快放極具侵略性的客軍進攻，防線充滿危機。就算阿仙奴貴為英超主場王，遇上近期戰無不勝的維拉，主隊實不值熱捧。