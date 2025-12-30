年尾爆英超最強戲碼 維拉狂勇誓破兵工廠

2025年將要過去，英超仍然漫天烽火，更在今晚爆發前列大戰，由榜首的「兵工廠」阿仙奴迎戰「三哥」阿士東維拉。以維拉近期勇達巔峰的狀態，加上主帥艾馬利足智多謀，擅鬥前度兵工廠，今場「讓球」受讓[+1/+1.5]球，可撐客隊。(球賽編號FB1633，12月31日04:15開賽)

維拉愈戰愈勇，上仗聯賽作客車路士在上半場先落後一球兼零中框射門下；下半場換入奧尼屈堅斯、查頓辛祖及阿馬度奧拿拿，陣式由4-4-2改踢4-2-3-1，即脫胎換骨並靠屈堅斯入2球反勝。維拉各項賽事已11連勝，屢破該會紀錄，由季初頭5場英超不勝，到現在只落後阿仙奴3分排第3，表現神奇，今夜若能爆冷再勝，英超爭霸戰即時大亂變天！