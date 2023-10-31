德國盃｜史特加德盃出擊 勢挫10連敗柏林聯

上輪德甲慘遭滑鐵盧的史特加，今晚香港時間深夜，在德國盃迎戰各項賽事累計10連敗的柏林聯。史特加上仗狂攻賀芬咸，最終僅敗收場，輸得不值；以球隊早前德甲曾錄得6連勝的銳勢，轉戰盃賽仍留守主場，遇上陷入信心大危機的柏林聯，主勝可博(球賽編號FB7777，11月1日01:00開賽)。

今季異軍突起的史特加，近期的最大打擊，當然是在德甲已轟入14球的首席射手施奴基拉斯(Serhou Guirassy)養傷。但即使欠缺這名當家射手，史特加剛戰德甲鬥賀芬咸，仍是全程狂攻對手；若非該隊的白禮頓借將安達夫(Deniz Undav)上半場12碼宴客，未必全失3分。以球隊早前聯賽6連勝的銳勢，今場德盃次圈遇上走勢極度疲弱的柏林聯，只要發揮正常，應可贏波馬上反彈。

