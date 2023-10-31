德國盃｜史特加德盃出擊 勢挫10連敗柏林聯

上輪德甲慘遭滑鐵盧的史特加，今晚香港時間深夜，在德國盃迎戰各項賽事累計10連敗的柏林聯。史特加上仗狂攻賀芬咸，最終僅敗收場，輸得不值；以球隊早前德甲曾錄得6連勝的銳勢，轉戰盃賽仍留守主場，遇上陷入信心大危機的柏林聯，主勝可博(球賽編號FB7777，11月1日01:00開賽)。
今季異軍突起的史特加，近期的最大打擊，當然是在德甲已轟入14球的首席射手施奴基拉斯(Serhou Guirassy)養傷。但即使欠缺這名當家射手，史特加剛戰德甲鬥賀芬咸，仍是全程狂攻對手；若非該隊的白禮頓借將安達夫(Deniz Undav)上半場12碼宴客，未必全失3分。以球隊早前聯賽6連勝的銳勢，今場德盃次圈遇上走勢極度疲弱的柏林聯，只要發揮正常，應可贏波馬上反彈。
柏林聯10連敗士氣全無
上季德甲殺入前四，德盃亦勇闖8強的柏林聯，今季歷史性出戰歐聯；豈料近期接連受挫，在德甲與歐聯，合共已10連敗，近3戰更無法取得入球。球隊上輪聯賽出訪實力不太強的雲達不來梅，中堅羅賓洛治(Robin Knoche)擺烏龍，中場蘭尼基迪拉(Rani Khedira)下半場中段領紅牌；連累球隊在全場攻勢寥寥可數下，再輸一場，徘徊谷底。
雙方早前才在德甲戰場碰頭，當時柏林聯主場仍要吞3蛋；今戰盃賽主客對調，預期就算缺少首席射手壓陣的史特加，只要交回一貫的強大攻力，在安達夫及華曼基杜卡(Mvumpa)協力攻堅下，要淘汰對手應只屬簡單任務！