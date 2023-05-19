德甲爭霸｜拜仁惡鬥RB萊比錫

德甲爭霸白熱化，力爭11連霸的拜仁慕尼黑，目前只領先次席的多蒙特1分，該隊明晚香港深夜在安聯球場進行今屆主場謝幕戰，迎擊排第3的RB萊比錫(21/05 00:30)，爭標受考驗。

拜仁慕尼黑近年獨霸德甲球壇，計近3季封王，平均贏亞軍超過11分，但今屆季中易帥，成績整體令人失望，季內只餘德甲可爭，幸上仗主場6球大炒史浩克04後，聯賽3連勝，火力回升。杜曹任教後重獲正選的拜仁箭頭基拿比剛戰梅開二度，近3場聯賽入4球，今場料續掛帥，京士利高文及利萊辛尼邊線配合，而去夏加盟後表現欠佳的沙迪奧文尼候命上陣。拜仁下輪煞科戰將作客中游分子科隆，今仗過關應可捧盃。