德甲爭霸｜拜仁惡鬥RB萊比錫

德甲爭霸白熱化，力爭11連霸的拜仁慕尼黑，目前只領先次席的多蒙特1分，該隊明晚香港深夜在安聯球場進行今屆主場謝幕戰，迎擊排第3的RB萊比錫(21/05 00:30)，爭標受考驗。
拜仁慕尼黑近年獨霸德甲球壇，計近3季封王，平均贏亞軍超過11分，但今屆季中易帥，成績整體令人失望，季內只餘德甲可爭，幸上仗主場6球大炒史浩克04後，聯賽3連勝，火力回升。杜曹任教後重獲正選的拜仁箭頭基拿比剛戰梅開二度，近3場聯賽入4球，今場料續掛帥，京士利高文及利萊辛尼邊線配合，而去夏加盟後表現欠佳的沙迪奧文尼候命上陣。拜仁下輪煞科戰將作客中游分子科隆，今仗過關應可捧盃。
RB萊比錫不易應付，除已殺入德國盃決賽外，聯賽亦3連勝；為確保來季歐聯席位，今場要力保不敗。球隊取分重心，是上仗反勝雲達不來梅時、完場前包辦2次助攻的法國前鋒尼干古，今場仍會跟德國前鋒迪姆華拿，合力突襲拜仁防線。
多蒙特當銳勢搶3分
落後拜仁1分的多蒙特，周日晚作客鬥仍有護級壓力的奧格斯堡(21/05 23:30)。「蜜蜂兵團」上仗大炒慕遜加柏，單計近2場聯賽靠主場瘋入11球，氣勢強勁；施巴斯坦賀拿上仗起孖，當耶爾馬倫也交出1入球2助攻，兩將今場續與艾迪耶米合組三叉戟，乘奧格斯堡後防主力羅拔甘尼累計黃牌夠數要停賽，今場有機可乘。
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