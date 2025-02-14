德甲｜利華榜首戰唔怕「仁」

德甲明晚深夜爆發榜首大戰，由次席的利華古遜，迎戰領先他們8分的拜仁慕尼黑。利華古遜力求衛冕，今場不能再敗，夫添兼蓄銳迎敵，有望延續季內對戰不敗的佳績，今場捧主隊坐和望贏。(球賽編號FB7562，2月16日01:30開賽)

利華古遜上輪聯賽作客0比0悶和禾夫斯堡，又失2分，聯賽雖然保持19戰不敗，但當中和波不少；相反拜仁同一輪主場3比0輕取雲達不來梅，聯賽寫下7連勝佳績，形成雙方有8分差距。

面對衛冕逆境，利華古遜主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)仍然自若，並說：「目標是要贏波，若能成事，雙方差距只有5分。我們在主場球迷面前出戰，充滿能量；加上有一整個星期操練，無畏無懼，我不太過擔心。」事實上，毋須參加歐聯淘汰圈附加賽的「藥廠」利華古遜，對比拜仁有更充裕時間備戰今場德甲大戰外；季內兩戰對手錄得1勝1和，包括德盃16強作客1比0踢走對手。