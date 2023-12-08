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波經
2023-12-08 04:29:55
日報

德甲｜史特加鬥利華 奇兵「大」晒冷

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史特加

古拿斯是史特加今季最大發現。

最強黑馬，如箭在弦！德甲今輪重頭戲，在香港時間周日晚由兩大奇兵史特加及利華古遜擔綱主角，正面交鋒。史特加今屆聯賽主場只嘗一敗，入球產量驚人；利華古遜客場戰績驕人，絕無悶場。兩隊踢法進取，麾下非洲射手持續大勇，今場必撐入球「大」！(球賽編號FB9436，12月10日22:30開賽)

史特加射手古拿斯入球停不了

上季尾改由前賀芬咸主帥施巴斯坦漢尼斯接手的史特加，最終雖只憑附加賽才僥倖留級；但撥亂反正後，今季卻來個大爆發，季初搖身變成爭標分子。連同上輪2球輕取雲達不來梅後，史特加聯賽3連勝，一對箭頭更是入球停不了。其中畿內亞射手古拿斯今屆聯賽已入16球，入球數字只是僅次入18球的拜仁慕尼黑王牌哈利卡尼；至於從白禮頓借用的前鋒安達夫，季內德甲亦入8球，近期腳風大順，今場當然無懼跟強敵鬥攻。

對手利華古遜上季德甲只排第6，足足落後榜首拜仁21分之多，但今季改由名將沙比阿朗素領軍後，球隊完全提升至另一層次，踢法賞心悅目。今季13場德甲，利華古遜豪取11勝2和，轟入38球，實力似是深不見底。今夏從比甲聖基萊斯聯引入的尼日利亞中鋒邦尼菲斯，步大力雄、能傳善射，季內已交出8入波5助攻，包括上仗聯賽尾段建功，得以逼和多蒙特。至於德國隊未來希望科利安華迪斯，這名10號仔台型十足，其穿針引線及過關斬將能力，更不時令人拍案叫絕。

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史特加今季主場成績厲害，7戰6勝1負，每場至少入2球；利華古遜聯賽客場6戰5勝1和，每場亦至少入2球。兩支德甲奇兵火力強橫，但防線卻非毫無弱點，今戰隨時合演入球騷！

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