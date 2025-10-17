德甲｜國家打吡巔峰對決 拜仁勢挫多蒙特

國際賽期結束之後，德甲馬上迎來萬眾矚目的「國家打吡」，周六深夜由拜仁慕尼黑主場迎戰多蒙特。兩軍季初同處佳態，但正如「蜜蜂兵團」主帥尼高高華(Niko Kovac)所說，雙方級數有別，大勇的拜仁有力延續長勝走勢。(球賽編號FB7941，10月19日00:30開賽)
衛冕的拜仁開季各項賽事10戰全勝，包括德甲6連勝，得失球25比3，數據無敵，由比利時籍主帥甘賓尼(Kompany)領軍，所向披靡。大軍今夏加入的星級新兵路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，在個人頭6場德甲中便貢獻5入球4助攻；要知道在拜仁隊史當中，就只得現時球隊首席射手哈利卡尼(Harry kane)加盟首季頭6戰貢獻11球，較該位哥倫比亞翼鋒更出色。
拜仁進攻對辦
拜仁現時陣中只得翼衛艾方素戴維斯(Alphonso Davies)一名傷兵，基本上可排出最強陣容出戰，但主帥高柏尼不敢托大：「這種賽事絕不能單靠狀態取勝，它有獨特之處。雖然兩個城市距離不少，但就如打吡一樣經典，情感佔有一個重要位置。上季我們對戰踢得很好，但最後都是和波收場。」
多蒙特德甲未嘗一敗
另邊廂的「蜜蜂兵團」多蒙特，聯賽開季6戰4勝2和，主帥尼高高華在今年初接掌帥印，隨即重整軍容，令球隊戰績大幅提升。今夏簽入包括祖比比寧咸(Jobe Bellingham)、法比奧施華(Fabio Silva)與卓胡安美卡(Chukwuemeka)等，進攻得到提升。首席射手古拿斯(Guirassy)今季在各項賽事上陣8場入6球，今年在各項賽事已攻入32球，全球僅排在哈利卡尼與基利安麥巴比(Kylian Mbappe)兩大猛將之後，高效殺手絕非浪得虛名。
不過，「蜜蜂兵團」今季已有過幾次驚險場面，包括聯賽首戰賽和聖保利3比3，於歐聯被祖雲達斯逼和4比4。正如尼高高華所講：「我們是好球隊，但拜仁是經典王者，他們贏得了更多冠軍，處於另一個級別。我們很好，但拜仁現在更佳，所以是大熱門。」面對大勇的拜仁，多蒙特要保住今季不敗身恐怕不易。
