德甲｜國家打吡巔峰對決 拜仁勢挫多蒙特

國際賽期結束之後，德甲馬上迎來萬眾矚目的「國家打吡」，周六深夜由拜仁慕尼黑主場迎戰多蒙特。兩軍季初同處佳態，但正如「蜜蜂兵團」主帥尼高高華(Niko Kovac)所說，雙方級數有別，大勇的拜仁有力延續長勝走勢。(球賽編號FB7941，10月19日00:30開賽)

衛冕的拜仁開季各項賽事10戰全勝，包括德甲6連勝，得失球25比3，數據無敵，由比利時籍主帥甘賓尼(Kompany)領軍，所向披靡。大軍今夏加入的星級新兵路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，在個人頭6場德甲中便貢獻5入球4助攻；要知道在拜仁隊史當中，就只得現時球隊首席射手哈利卡尼(Harry kane)加盟首季頭6戰貢獻11球，較該位哥倫比亞翼鋒更出色。