德甲｜多蒙特冇態 難摘櫻花

櫻花上周末主場1比2不敵新潟天鵝，近3場聯賽2和1負，日職排名跌至第6。不過轉戰友賽壓力較輕，加上地頭出戰必具鬥志。名將香川真司受傷患困擾，對上一次上陣是約一個月前的日皇盃，今天難得有緣倒戈前東家多蒙特，這位35歲球星有望擔正。另一位前日本國腳清武弘嗣早前被外借，年輕後衛西忍隆矢則出戰奧運缺陣，主隊其餘主力將上場，尤其今季聯賽已入16球的里奧施亞拉成爭勝重心。

日職大阪櫻花今日主場友賽德甲勁旅多蒙特。兩軍近況同樣平平，但櫻花正值聯賽季中階段狀態較佳；加上倒戈名將香川真司復任正選，面對之前在泰國大敗的「蜜蜂兵團」，主隊有力至少保住不敗。(球賽編號FB8254，7月24日18:15開賽)

多蒙特今夏改由前土耳其國腳中場紐尼沙軒取代泰錫任主帥，這位35歲少帥之前曾在土耳其聯賽執教，但缺乏頂級球會執教經驗。球員時代在「蜜蜂兵團」成名的紐尼沙軒，領軍首場熱身賽在德國國內與丙組奧厄打和1比1；在剛過去周日作客泰超聯前列分子巴吞聯，竟吞4蛋。

多蒙特上場大敗，雖因不少國腳級成員缺陣，但仍有包括尤素法莫高高、施巴斯坦賀拿、艾迪耶美及祖利安白蘭特等孭飛；但新帥安排眾將輪換各踢半場，最終大敗收場，賽後沙軒指球員感疲累，轉戰日本也難抱勝望。