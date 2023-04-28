德甲｜多蒙特襲波琴誓保榜首

擊倒巨人，要靠自己！德甲爭霸爭持激烈，榜首的多蒙特今晚香港時間深夜，在本輪打頭陣，作客護級分子波琴(29/04 02:30)，誓要贏波穩固榜首優勢，繼續力壓爭取德甲11連霸的巨人拜仁慕尼黑。

德甲今屆因拜仁不穩，一度成三頭馬車爭霸，但曾上榜首的柏林聯早前連失5分，目前已成上屆冠、亞軍拜仁及多蒙特爭霸；而隨著拜仁上輪以1比3敗走緬恩斯，相反多蒙特4比0大炒法蘭克福，以1分反壓拜仁上榜首。

多蒙特今屆火力平均，近期輪到荷蘭前鋒當耶馬倫當旺，近5場聯賽入6球；今場料續與施巴斯坦賀拿及艾迪耶米合作攻堅。不過中堅尼高舒洛達碧克上仗傷出，據報或提早收咧，歷卡斯蘇尼將頂上。多蒙特今場作客若再贏本屆德盃16強腳下敗將、排尾四的波琴，除可續做「一哥」外，餘下4戰德甲有3仗佔主場，有利繼續搶分。

