德甲｜多蒙特襲波琴誓保榜首

擊倒巨人，要靠自己！德甲爭霸爭持激烈，榜首的多蒙特今晚香港時間深夜，在本輪打頭陣，作客護級分子波琴(29/04 02:30)，誓要贏波穩固榜首優勢，繼續力壓爭取德甲11連霸的巨人拜仁慕尼黑。
德甲今屆因拜仁不穩，一度成三頭馬車爭霸，但曾上榜首的柏林聯早前連失5分，目前已成上屆冠、亞軍拜仁及多蒙特爭霸；而隨著拜仁上輪以1比3敗走緬恩斯，相反多蒙特4比0大炒法蘭克福，以1分反壓拜仁上榜首。
多蒙特今屆火力平均，近期輪到荷蘭前鋒當耶馬倫當旺，近5場聯賽入6球；今場料續與施巴斯坦賀拿及艾迪耶米合作攻堅。不過中堅尼高舒洛達碧克上仗傷出，據報或提早收咧，歷卡斯蘇尼將頂上。多蒙特今場作客若再贏本屆德盃16強腳下敗將、排尾四的波琴，除可續做「一哥」外，餘下4戰德甲有3仗佔主場，有利繼續搶分。
拜仁鬥包尾哈化勢反彈
另一邊廂的拜仁，香港時間周日晚才迎戰包尾的哈化柏林(30/04 21:30)。球隊早前易帥由杜曹領軍，但成績比前帥拿高士文更差，在德盃及歐聯相繼出局後，上仗德甲由鋒將沙迪奧文尼先開紀錄，但下半場如缺堤連失3球，被緬恩斯反勝。翼衛艾方素戴維斯開波不久即傷出，馬斯拉奧今場將會頂上。拜仁近4戰2和2負，墮入本屆成績最黑暗時期，但今場面對近7戰聯賽2和5負的哈化，應是反彈最佳時機。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)