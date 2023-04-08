德甲｜弗賴堡拜仁慕尼黑合演「大」騷 多蒙特可小勝柏林聯

4月8日晚上9時半兩場德甲前列大戰，由第4位的弗賴堡挑戰榜首拜仁慕尼黑，跌落次席的多蒙特迎柏林聯，左右冠軍。弗賴堡剛在盃賽以2︰1淘汰拜仁慕尼黑，相信一場大比數賽事難以避免，入球大細3.5球取大2.2倍。讓球主客和多蒙特讓柏林聯一球，借助主場威力可以取得三分，但買讓球主客和的「和」3.45倍好分頭。
弗賴堡 對 拜仁慕尼黑（球賽編號FB9807，4月8日21︰30開賽）
多蒙特 對 柏林聯（球賽編號FB9722，4月8日21︰30開賽）
弗賴堡破杜曹銳氣
杜曹走馬上任拜仁慕尼黑主帥後擊敗多蒙特，重拾德甲榜首。怎料周中盃賽卻以1︰2負弗賴堡，足以後者以作品說話，實力絕對比名氣高。第4的弗賴堡今季於德甲主場只嘗一敗，13場入22球。同時拜仁攻力不用多說，13場作客入足33球。勝負難料下，只知道是進攻來回多的球賽，入球大細3.5球取大2.2倍。
弗賴堡 對 拜仁慕尼黑賽前分析及數據
弗賴堡 對 拜仁慕尼黑賠率
多蒙特求破柏林聯作客不敗身
德甲居次的多蒙特要追上拜仁，必先通過「三哥」柏林聯一關。多蒙特主場12場贏10場，只要不是對拜仁外其他球隊，都有絕對信心贏波。柏林聯名氣不大，但其作客今季聯賽未嘗敗績，非常硬淨。盤口為讓球主客和多蒙特讓一球，買讓球主客和的「和」3.45倍好分頭。