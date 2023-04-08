德甲｜弗賴堡拜仁慕尼黑合演「大」騷 多蒙特可小勝柏林聯

4月8日晚上9時半兩場德甲前列大戰，由第4位的弗賴堡挑戰榜首拜仁慕尼黑，跌落次席的多蒙特迎柏林聯，左右冠軍。弗賴堡剛在盃賽以2︰1淘汰拜仁慕尼黑，相信一場大比數賽事難以避免，入球大細3.5球取大2.2倍。讓球主客和多蒙特讓柏林聯一球，借助主場威力可以取得三分，但買讓球主客和的「和」3.45倍好分頭。 弗賴堡 對 拜仁慕尼黑（球賽編號FB9807，4月8日21︰30開賽） 多蒙特 對 柏林聯（球賽編號FB9722，4月8日21︰30開賽）