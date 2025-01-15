德甲｜拜仁主場勢炒賀芬咸

德甲「一哥」拜仁慕尼黑，今晚深夜在安聯球場迎戰暮氣沉沉的賀芬咸；主帥高柏尼對拜仁上仗只能小勝有微言，今場必下令全力進攻展霸氣，足智彩開出「讓球」[-2.5/3]球，照博主勝。(球賽編號FB6158，1月16日03:30開賽)

拜仁歇冬後首戰、上輪聯賽鬥慕遜加柏全程圍攻對手，但只憑哈利卡尼射入12碼，險勝而回，卡尼季內累計已攻入15個德甲入球。他賽後滿意球隊表現說：「新年首戰贏波非常重要，己隊表現出色，製造大量入球機會，比賽態度良好，心理質素強。」不過主帥高柏尼對湯馬士梅拿、哥列斯卡上半場失機，阿方素戴維斯及基拿比尾段未能拉開比分，表示不滿：「如果有我們今場的入球機會，你會希望入2、3球，但我們卻做不到。」