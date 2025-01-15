德甲｜拜仁主場勢炒賀芬咸

德甲「一哥」拜仁慕尼黑，今晚深夜在安聯球場迎戰暮氣沉沉的賀芬咸；主帥高柏尼對拜仁上仗只能小勝有微言，今場必下令全力進攻展霸氣，足智彩開出「讓球」[-2.5/3]球，照博主勝。(球賽編號FB6158，1月16日03:30開賽)
拜仁歇冬後首戰、上輪聯賽鬥慕遜加柏全程圍攻對手，但只憑哈利卡尼射入12碼，險勝而回，卡尼季內累計已攻入15個德甲入球。他賽後滿意球隊表現說：「新年首戰贏波非常重要，己隊表現出色，製造大量入球機會，比賽態度良好，心理質素強。」不過主帥高柏尼對湯馬士梅拿、哥列斯卡上半場失機，阿方素戴維斯及基拿比尾段未能拉開比分，表示不滿：「如果有我們今場的入球機會，你會希望入2、3球，但我們卻做不到。」
拜仁主場優勢一面倒
拜仁今仗鬥賀芬咸料作戰心態及上力程度進一步提升。中堅烏柏美卡奴停賽後復出，而季內7戰聯賽主場6勝1和入22球失4球，攻守俱備；計近4次德甲主場鬥賀芬咸，3勝1和兼每場最少贏3球，對手捲入降班漩渦，拜仁有力大勝。
賀芬咸上輪聯賽主場0比1不敵禾夫斯堡，全場15次攻門顆粒無收，近5戰聯賽只得2分。剛從財困的里昂簽得的尼日利亞新星前鋒奧班(Orban)，上仗踢了60分鐘被換走，有待磨合；球隊季內客場火力更弱，今戰恐大敗而回。相關連結：香港賽馬會網頁