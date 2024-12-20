德甲｜拜仁卡尼有望復出 RB萊比錫回勇「大」無畏

拜仁慕尼黑近期傷兵滿營，前中後三線均有主力因傷缺陣。該隊上輪聯賽作客鬥緬恩斯，全場居然只得1次中框攻門，遠遜於該隊季內德甲平均每場7.8次「中龍」次數，終爆冷於1比2敗走，被破本屆聯賽不敗身；但仍以4分領先衛冕的利華古遜，今夜戰果如何，亦不會影響他們成為「年終」冠軍。

德甲今晚獨腳戲上演重點戲碼，由新敗的榜首拜仁慕尼黑，主場迎戰復勇的RB萊比錫。兩軍均希望贏波，為2024年賽事畫上完美句號；雙方各有千秋，今夜安聯球場勢演入球騷。(球賽編號FB5430，12月21日03:30開賽)

比利時主帥高柏尼揚言敗仗會燃起他們心中一團火，好好備戰今場前列大戰。球隊一眾主力傷兵中，當然以鋼門將紐亞及王牌射手哈利卡尼缺陣，影響最大；沒有要休息至明年初的紐亞，球隊要用以色列門將丹尼爾佩雷斯擔正，但此子對上3場任正選共失5球，加上上仗頂上右閘的干拉特賴馬本周缺操，球隊防線持續缺人又不可靠。

拜仁主場入球停不了

可幸剛傷愈並已在本周參予球隊部分操練的卡尼，今場有機會復出先坐後備席；35歲的老將湯馬士梅拿繼續先掛帥，穆斯亞拿、米高奧利斯及利萊辛尼等「少壯派」，後上支援攻堅。球隊計近4場聯賽主勝入14球，今夜必以攻代守，望減輕防線壓力。