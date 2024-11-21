德甲｜拜仁強勢穩食「奧堡」

國際賽期過後，明日起又輪到各地主要聯賽擔大旗；其中志切重奪德甲冠軍的拜仁慕尼黑，將會在香港時間明晚深夜，在德甲打頭陣迎戰弱旅奧格斯堡，以雙方實力及狀態差距，拜仁有力大勝，有買趁早！(11月23日03:30開賽)

今夏換上高柏尼(Kompany)領軍的拜仁，目標明確清晰，除了力爭在歐聯奪冠外；其實最重要是要橫掃本土賽，尤其是重奪德甲。決心足，加上超班，令他們暫時聯賽10戰錄得8勝2和不敗，領先次席的RB萊比錫5分；更以9分之差拋甩衛冕利華古遜，足見拜仁季初強勢。