德甲｜拜仁復現霸氣勢挫利華古遜

在新帥高柏尼(Kompany)手下，重拾昔日無敵氣勢的拜仁慕尼黑，香港時間明晚深夜，將會迎戰衛冕的利華古遜。拜仁開季以來戰無不克，近3戰更共入20球；反觀利華古遜卻在防守上「出事」，並已被破聯賽不敗身，此消彼長之下，拜仁不難延續勝勢，主勝必捧。(球賽編號FB1313，9月29日0:30開賽)

拜仁上季德甲只得季軍，11連霸斷纜，終止該隊王朝的正是由沙比阿朗素(Xabi Alonso)帶領的利華古遜。杜曹(Tuchel)今夏離隊，拜仁從英超降班球隊般尼撬得主帥高柏尼接掌帥印；正當各界都在質疑拜仁管理層的決定，該比利時籍主帥卻交出季初亮麗成績表，回應大家疑問。