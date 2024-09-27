德甲｜拜仁復現霸氣勢挫利華古遜

在新帥高柏尼(Kompany)手下，重拾昔日無敵氣勢的拜仁慕尼黑，香港時間明晚深夜，將會迎戰衛冕的利華古遜。拜仁開季以來戰無不克，近3戰更共入20球；反觀利華古遜卻在防守上「出事」，並已被破聯賽不敗身，此消彼長之下，拜仁不難延續勝勢，主勝必捧。(球賽編號FB1313，9月29日0:30開賽)
拜仁上季德甲只得季軍，11連霸斷纜，終止該隊王朝的正是由沙比阿朗素(Xabi Alonso)帶領的利華古遜。杜曹(Tuchel)今夏離隊，拜仁從英超降班球隊般尼撬得主帥高柏尼接掌帥印；正當各界都在質疑拜仁管理層的決定，該比利時籍主帥卻交出季初亮麗成績表，回應大家疑問。
高柏尼領軍季初亮麗
事實上，在般尼時礙於球員質素，未能全面發揮治軍理念的高柏尼，來到拜仁配上一眾頂級球星，即大爆發領軍踢充滿統治力的逼搶傳控足球；球隊近3場便先後在德甲以6比1大炒基爾，5比0狂數雲達不來梅，及於歐聯以9比2蹂躪薩格勒布戴拿模，展現新軍的驚人實力。
老將前鋒湯馬士梅拿(Thomas Muller)坦承在高柏尼的戰術下，踢得相當舒服，英格蘭射手哈利卡尼(Harry Kane)本屆上陣5場已入9球；加上超新星中場穆斯亞拿(Musiala)與新兵前鋒米高奧利斯(Michael Olise)越踢越好，拜仁要重奪冠軍，今戰對利華古遜自然是先要志在必得，先挫對手氣勢。
利華以攻代守
利華古遜上季德甲以不敗姿態奪標，兼成為本土雙冠王，沙比阿朗素自然是功不可沒。然而創業難、守業更難，今季聯賽第二戰便敗在RB萊比錫腳下，開季4戰3勝；但3比2贏慕遜加柏及4比3擊敗禾夫斯堡時，都是在驚濤駭浪下取勝。球隊防線不穩，德甲4戰失9球，霸氣大減；今戰遇有首席門神紐亞(Neuer)及時傷愈復出、火力又猛的拜仁，要延續近3次交手不敗走勢，恐怕不易。 相關連結：香港賽馬會網頁