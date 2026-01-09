德甲｜拜仁誓大勝「堡」 賀主帥高柏尼續約

歇冬後重開的德甲，今輪壓軸好戲由「一哥」拜仁慕尼黑在周日深夜迎戰禾夫斯堡。拜仁在國內大超班，最重要是今場要為主帥高柏尼(Kompany)慶祝個人德甲領軍50戰兼剛跟球會續長約，一眾球員為主帥助興，不難主場大捷。(球賽編號FB1924，1月12日0:30開賽) 連同歇冬前最後一輪以4比0大炒海登咸，拜仁以15戰13勝2和攻入55球排德甲榜首，拋離次席多蒙特9分，奪標形勢當然大好。球隊日前在新一年首場球會賽以5比0狂數薩爾斯堡，可見大軍已為下半季準備就緒。

拜仁中場缺兩將 當然，拜仁中場重心甘美治(Kimmich)因足踝受傷今場缺陣，穆斯亞拿(Musiala)也未及傷癒；但由哥列斯卡(Goretzka)頂上擔正，夥拍新星阿歷山大柏夫洛域(Aleksandar Pavlovic)，在進攻上依然是信心保證，加上德甲已入19球的王牌射手王哈利卡尼(Harry Kane)擔大旗，今場要取得大捷機會樂觀。 今場亦是球隊的比利時籍主帥高柏尼第50場德甲領軍里程碑。翻查數據，拜仁在高柏尼領導之下，過去49場聯賽錄得38勝9和2負，平均每場聯賽取得2.5分，追平了德甲史上最強教頭哥迪奧拿(Guardiola)的紀錄，難怪賽前獲續約至2029年夏天，明顯高層對主帥表現予以肯定。

奧利斯轉戰德甲如魚得水 同時，今場亦是法國翼鋒米高奧利斯(Michael Olise)第50場德甲，此子今季暫時交出8次助攻，是德甲之冠；在他過去上陣的49場德甲，更錄得19入球及23助攻，直接及間接參與了42個入球，表現高效。 禾夫斯堡歇冬前最後一場聯賽，主場以3比4不敵弗賴堡，聯賽連勝告終；本輪前暫以15戰15分排下游，整體表現令人失望。該隊在去年11月辭退主帥施蒙尼斯(Simonis)，隨即提升了青訓教頭丹尼爾包亞(Daniel Bauer)臨時接掌帥印，後者在首4戰領軍拿下7分後獲坐正，會方並開出18個月合約，但真正領軍功力仍須驗證。