德甲｜拜仁鋒勇 勢「大」炒海登咸

拜仁慕尼黑上輪德甲作客大炒多蒙特，贏來毫不費吹灰之力；接着歐聯雖有中場主力穆斯亞拿(Jamal Musiala)完半場前傷出，但頂上的老將湯馬士梅拿(Thomas Muller)亦是份量十足，隊內攻擊手多的是，今場火力絕不擔心。

德甲香港時間明晚焦點，落在拜仁慕尼黑主場鬥海登咸。拜仁上輪聯賽作客4蛋贈多蒙特，霸氣盡顯；今戰回師近3戰聯賽全勝勁入18球的安聯球場出戰，僅面對升班馬海登咸，隨時大炒。足智彩開出入球大細中位數[3.5]球，博「大」合理(球賽編號FB8262，11月11日22:30開賽)。

哈利卡尼入球停不了

其中英格蘭射手哈利卡尼(Harry Kane)已完全融入球隊體系，近2輪聯賽連中三元後，歐聯亦能包辦贏波2球，協助球隊提早以小組首名出線；雖說該仗僅以2比1險勝加拉塔沙雷，並要去到80分鐘才打開缺口，但早前已曾7比0大炒波琴及8比0狂數達斯泰特，是役留守各項賽事計6連勝的強大主場出擊，僅面對明顯不擅作客的海登咸，再次大炒對手不足為奇。

海登咸上輪憑防守中場舒普拿(Jan Schoppner)、射手基連迪恩斯特(Tim Kleindienst)比賽中後段接連建功，主場2球勇挫今屆神奇球隊史特加，表現令人驚喜。奈何球隊今屆升班後明顯不擅作客，季內聯賽5次出訪只得1分，包括近期到訪利華古遜、法蘭克福與慕遜加柏全敗共失8球。