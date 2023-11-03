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波經
2023-11-03 04:30:57
日報

德甲｜捕「蜂」不手軟 拜仁一肚火

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萬眾矚目的德國國家打吡，將在香港時間明晚深夜爆發，由多蒙特迎戰拜仁慕尼黑。拜仁剛在德盃負丙組仔出局，此刻滿腔怒火，在首席射手哈利卡尼(Harry Kane)復出必強攻之下，力足打敗防線不穩的「蜜蜂兵團」(球賽編號FB7947，11月5日01:30開賽)。

力爭德甲12連霸的拜仁，本輪前暫以2分落後利華古遜排次席，今季兩場聯賽和波失分，對手是實力分子利華古遜及RB萊比錫，拜仁表現尚算穩定；尤其近期在聯賽3連勝共入14球，進攻發揮一流，信心保證。

德盃拜仁爆冷負德丙球會

當然，拜仁剛在德盃不敵丙組沙貝魯根出局，相當失禮。但要知道箭頭哈利卡尼該役坐足全場冷板，如今這位在今季聯賽已交出9入球4助攻的英格蘭射手休息充足下，配合利萊辛尼(Leroy Sane)與京士利高文(Kingsley Coman)等攻堅，火力必會重來。防線上，在馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)於德盃傷出後，甘美治(Joshua Kimmich)今戰又要停賽；球隊只餘金玟哉一位正式中堅，馬沙奧爾(Noussair Mazraoui)或要移中，主帥杜曹(Thomas Tuchel)應會加強進攻，以減輕防線壓力。

多蒙特是目前德甲3支不敗球隊之一，本輪前排第4位。「蜜蜂兵團」在德盃以1比0小勝賀芬咸，只是該隊上輪德甲卻與法蘭克福打和3比3，計近4輪聯賽失掉6球之多；老將中堅曉姆斯(Mats Hummels)在德盃休戰後，今場復出，但這位老牌國腳轉身慢弱點，勢成防守拜仁及卡尼的致命傷，加上對賽往績極欠利，近10戰交手1和9負，今場寧博拜仁客勝。

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