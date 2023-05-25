德甲｜2分壓拜仁 多蒙特贏波即封王

德甲爭霸，鬥至煞科！上輪贏波再次重返榜首的多蒙特，香港時間周六晚上的德甲煞科日，只要主場打敗中游分子緬恩斯，即可力壓班霸拜仁慕尼黑、相隔10年再奪標，兼阻止拜仁11連霸(煞科日9場賽事全於27/5 21:30上演)。

原以為拜仁今屆可連續11屆坐穩德甲寶座，在上輪卻再現逆轉；拜仁主場在領先1球下，1比3反敗給「三哥」RB萊比錫，而翌日多蒙特順利作客3球淨勝護級分子奧格斯堡，一來一回，多蒙特反以2分壓拜仁進入煞科戰。這是自2006/07年球季，德甲首次出現尾二輪榜首易轉，當時史特加最後以2分反壓史浩克04封王。

事實上「蜜蜂兵團」多蒙特季尾演出穩定，對上5場德甲4勝1和攻入19球。季前從阿積士加盟，以代替艾寧夏蘭特的中鋒施巴斯坦拿賀拿，捱過睾丸癌治療後，年初神奇復出，近仗表現神勇，對上3戰入5球，他說：「我為球隊的表現感到自豪驕傲又高興，現在命運在我們手中。」多蒙特教練泰錫說：「我們不只是今季，已捱過不少苦頭，現時只差一步，便可跟主場內的球迷及我們的城市，將錦標帶回多蒙特。」今場對手緬恩斯上仗以1比4受挫史特加，聯賽4連敗徘徊中游，季尾踢風流波；今場恐難成攔路虎。