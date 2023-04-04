意大利盃｜祖雲達斯國際米蘭謹慎開細 主客和上盤值博率高

意大利盃4強首回合，祖雲達斯主場迎戰國際米蘭，為兩支意甲勁旅近半個月第二次較技。祖雲達斯5連勝下，重拾主帥艾歷尼應有風範。盃賽兩名意大利主帥對決，入球細（2.5球）1.5倍賠率非常可取，扒冷可一試讓球主客和主隊勝4.4倍。 意大利盃 祖雲達斯 對 國際米蘭（球賽編號：FB9590 ，4月5日凌晨3︰00開賽，有線604/664台直播）

祖雲達斯意盃往績佳 祖雲達斯近年一直是意盃常客，14次捧起意大利盃更為各隊之冠。而國際米蘭2022年一洗超過10年意盃荒封王，為現任意盃衛冕之師。近6次對賽有5場入球不足2.5球，而艾歷尼及施蒙尼恩沙基都為防守理念強的意式教練，入球細（2.5球）1.5倍賠率非常可取。 祖雲達斯 對 國際米蘭賽前分析及數據