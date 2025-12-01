意甲｜博洛尼亞全面回勇主場掃「雷」

數意甲近期戰績最強球隊，非博格尼亞莫屬，更已寫下各項賽事近10場7勝3和的佳績；該隊今晚深夜在本輪意甲壓軸戰，迎戰走勢大幅轉弱的升班馬克雷莫納，有力輕取對手，繼續向前列位置進發。(球賽編號FB0422，12月2日03:45開賽) 博洛尼亞上屆難得出戰歐聯，可惜大賽經驗不足，主賽圈排下游出局；可幸上屆未致「兩頭不到岸」，雖然無法再躋身意甲前列續戰歐聯，但在意盃封王得以轉戰今屆歐霸主賽圈，以他們一向非國內主流球隊，上屆這張成績表仍然收貨。

不過球季今季開局走勢低迷，尤其作客頭4戰所有賽事計1和3負，可幸踏入10月在意甲主場4比0大炒升班馬比薩SC後，大軍尋回自信，士氣直線上升；連同剛戰歐霸主場4比1輕取薩爾斯堡，近10場7勝3和；單計聯賽開季主場近5場更取4勝1和只失1球，手下敗仗包括意甲奇兵科木及上屆冠軍拿玻里，地頭出場威力倍添。 博軍力爭4連勝 球隊中場主力基奧雲尼法比安(Giovanni Fabbian)、尼高拉摩路(Nikola Moro)及前鋒好手辛迪亞路卡斯迪路(Santiago Castro)，上仗歐霸只是後備出場，今場有望輪換下升正；就算正選波蘭門將史高盧比斯基(Skorupski)仍要養傷，但只遇上已3連敗的升班馬克雷莫納，博軍力足輕鬆寫下各項賽事4連勝佳績，在意甲積分表挑戰傳統列強。

