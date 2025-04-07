意甲｜博洛尼亞大勇捧場有「里」

數下半季意甲最勇球隊，必然包括「紅藍兵團」博洛尼亞。博洛尼亞已寫下聯賽5連勝，回升前列，兼已一隻腳踏進意盃決賽；今晚深夜意甲返主場迎戰「二哥」拿玻里，有力坐和望贏。(球賽編號FB9832，4月8日02:45開賽)

博洛尼亞季前改由前費倫天拿教練伊蒂安奴領軍，將帥未磨合，成績失色；歐聯分組賽36隊排第28名出局。不過該隊自失意歐聯後重新振作，2月初至今11戰9勝1和1負，聯賽只失4分；意盃殺敗阿特蘭大後，剛在上周中4強首回合，作客3比0大炒安玻里，勢闖決賽，士氣高漲。伊蒂安奴道出球隊大反彈原因：「我說過很多次，出戰歐聯令己隊獲益良多。我們能對戰歐洲其中一些最出色的球隊，尤其主場反勝多蒙特那神奇之夜，令我們得以將氣勢帶到其他賽事。」

