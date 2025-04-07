意甲｜博洛尼亞大勇捧場有「里」

數下半季意甲最勇球隊，必然包括「紅藍兵團」博洛尼亞。博洛尼亞已寫下聯賽5連勝，回升前列，兼已一隻腳踏進意盃決賽；今晚深夜意甲返主場迎戰「二哥」拿玻里，有力坐和望贏。(球賽編號FB9832，4月8日02:45開賽)
博洛尼亞季前改由前費倫天拿教練伊蒂安奴領軍，將帥未磨合，成績失色；歐聯分組賽36隊排第28名出局。不過該隊自失意歐聯後重新振作，2月初至今11戰9勝1和1負，聯賽只失4分；意盃殺敗阿特蘭大後，剛在上周中4強首回合，作客3比0大炒安玻里，勢闖決賽，士氣高漲。伊蒂安奴道出球隊大反彈原因：「我說過很多次，出戰歐聯令己隊獲益良多。我們能對戰歐洲其中一些最出色的球隊，尤其主場反勝多蒙特那神奇之夜，令我們得以將氣勢帶到其他賽事。」
紅藍兵團反彈要角，必然是久未入選意大利國家隊的翼鋒柯蘇連尼(Orsolini)，此子連同上仗意盃先開紀錄，近5場入5球，跟另一翼鋒丹尼度爾及季前由圖盧茲加盟的箭頭達寧加，終見威力，博軍可力爭前4，再次躋身歐聯舞台。
對手拿玻里上仗意甲靠保列坦奴及盧卡古早段入波，以2比1氣走AC米蘭，但計近8場聯賽其實只得2勝，全在主場取得；計近4場聯賽作客卻未嘗一勝，包括早前敗走弱旅科木及悶和威尼斯，毫無強者風範，榜首之位亦被國際米蘭搶走，今場遇大勇之隊，又會是一場苦戰。相關連結：香港賽馬會網頁