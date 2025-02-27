意甲｜博洛尼亞「大」戰AC米蘭 鬥快反彈

早前歐聯相繼出局的博洛尼亞及「紅黑兵團」AC米蘭，今晚深夜在意甲補賽相遇。兩軍是爭前四的要角之一，又已打入意盃4強，季尾目標一致；碰巧同樣在聯賽新敗，必決心贏波求反彈，足智彩開出入球中位數[2.5]球，先取「大」盤最合。(球賽編號FB8122，2月28日03:45開賽)
兩軍去年10月原定在博洛尼亞主場的首循環比賽，因天氣差劣臨時改期，延至今晚補賽；今年命途相似，歐聯出局，但本月初意盃又齊贏入4強，再過一關，就可以在決賽碰頭。聯賽方面，兩軍25戰同得41分，今場勝出者，便可升上第6位；比在歐聯入場券區域、排第4的祖雲達斯只少5分，前路仍滿有挑戰。
博洛尼亞大賽經驗不足，加上季前變動大，歐聯分組賽出局的衝擊不會太大；自歐聯尾輪分組賽後，球隊錄得5戰3勝1和1負，落敗一仗正是上仗作客吞帕爾馬兩蛋。首席射手柯蘇連尼之前因腿筋受傷小休，但喜見上仗已能後備出場，今場可擔正添鋒力。球隊計開季聯賽主場12戰只嘗一敗，更在對上5場聯賽主場不論勝負最少入2球，今場不怕「紅黑兵團」來犯。
歐聯出局後米蘭新帥受壓
AC米蘭自年初由葡帥干斯卡奧接手，即捧意超盃後，戰績及人腳卻從未穩定下來。最「傷」當然是歐聯淘汰圈附加賽，被傷兵滿營的飛燕諾淘汰；黑氣延至上仗聯賽，在中堅馬歷泰奧一早擺烏龍及基斯甸普列錫射失12碼下，1比2敗走拖連奴，主帥壓力突然大增。
新帥新陣用人冒進，四大攻擊主力辛迪亞高基文尼斯、祖奧菲歷斯、拉菲爾利亞奧及基斯甸普列錫又會同場出擊；再挾球隊對上17次聯賽對戰博軍，未嘗一敗的極強賽績，今場必以攻為守求交代，入球不會少。相關連結：香港賽馬會網頁