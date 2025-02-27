意甲｜博洛尼亞「大」戰AC米蘭 鬥快反彈

早前歐聯相繼出局的博洛尼亞及「紅黑兵團」AC米蘭，今晚深夜在意甲補賽相遇。兩軍是爭前四的要角之一，又已打入意盃4強，季尾目標一致；碰巧同樣在聯賽新敗，必決心贏波求反彈，足智彩開出入球中位數[2.5]球，先取「大」盤最合。(球賽編號FB8122，2月28日03:45開賽)

兩軍去年10月原定在博洛尼亞主場的首循環比賽，因天氣差劣臨時改期，延至今晚補賽；今年命途相似，歐聯出局，但本月初意盃又齊贏入4強，再過一關，就可以在決賽碰頭。聯賽方面，兩軍25戰同得41分，今場勝出者，便可升上第6位；比在歐聯入場券區域、排第4的祖雲達斯只少5分，前路仍滿有挑戰。