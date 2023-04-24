意甲｜戴巴拿回勇 率羅馬爭前列撼阿特蘭大

沒有夏蘭特，但有戴巴拿！「首都狼」羅馬在摩連奴帶領下排除萬難躋身歐霸盃4強，今晚香港時間深夜，又在本輪意甲尾輪，作客有被譽為「新夏蘭特」坐鎮的阿特蘭大(25/04 02:45)；將寄望世界盃冠軍成員、回勇的阿根廷猛將保羅戴巴拿(Paulo Dybala)，領軍爭意甲4連勝！

首都狼在歐霸8強首回合0比1敗走飛燕諾後，主帥摩連奴自嘲球隊沒有曼城的「入球機器」艾寧夏蘭特，慨嘆眾將失機頻頻，可幸球員在次回合爭氣，戰至加時以總比數4比1反壓對手，打入歐霸4強，其中後備出場的阿根廷球星保羅戴巴拿，在法定時間完場前妙射得手，拯救球隊於出局邊緣；個人近4戰攻入3球，有他入波，是球隊近期贏波保證；今場料獲摩帥委以重任，力保前列位置。

