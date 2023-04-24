意甲｜戴巴拿回勇 率羅馬爭前列撼阿特蘭大

沒有夏蘭特，但有戴巴拿！「首都狼」羅馬在摩連奴帶領下排除萬難躋身歐霸盃4強，今晚香港時間深夜，又在本輪意甲尾輪，作客有被譽為「新夏蘭特」坐鎮的阿特蘭大(25/04 02:45)；將寄望世界盃冠軍成員、回勇的阿根廷猛將保羅戴巴拿(Paulo Dybala)，領軍爭意甲4連勝！
首都狼在歐霸8強首回合0比1敗走飛燕諾後，主帥摩連奴自嘲球隊沒有曼城的「入球機器」艾寧夏蘭特，慨嘆眾將失機頻頻，可幸球員在次回合爭氣，戰至加時以總比數4比1反壓對手，打入歐霸4強，其中後備出場的阿根廷球星保羅戴巴拿，在法定時間完場前妙射得手，拯救球隊於出局邊緣；個人近4戰攻入3球，有他入波，是球隊近期贏波保證；今場料獲摩帥委以重任，力保前列位置。
祖記暫緩扣分 打亂前列形勢
由於祖雲達斯早前因財務造假一案，被賽會重扣15分一事，上周案件獲發還重審，令該會暫不用扣分，前列形勢更緊湊，更令羅馬在本輪前跌出三甲。為下屆歐聯席位「雙保險」，摩帥回到意甲必不敢怠慢。上仗歐霸同樣後備出場、表現搶鏡的英格蘭鋒將譚美阿巴謙，亦料升正攻堅，但中堅史摩寧及中場好手韋拿杜姆同場傷出，實力稍削。
阿特蘭大意甲兩不勝
今屆無法躋身歐洲賽的阿特蘭大，表現反覆，近兩戰聯賽不勝，主場火力平庸，賽前排第7，已跌出前6位的歐戰「最低門檻」，季尾要急起振作。上月在歐國外大出風頭、被譽為新夏蘭特的丹麥新星賀祖隆(Rasmus Hojlund)，近3戰意甲食白果，不過由於隊中首席射手盧卡文養傷，賀祖隆今場仍會跟杜雲沙柏達合力攻堅，寄望一顯身價。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)