意甲｜ 拉素主場「大」戰維羅納

意甲傳統強隊拉素，上仗意甲主場硬撼AC米蘭，一度反先，惜和局收場，但主場戰力仍然硬淨。新帥巴朗尼(Baroni)今晚深夜在地頭「倒戈」招呼季初取得2勝1負的維羅納，務必要省靚招牌，博取球迷歡心，這場意甲爭上游的「大」戰一觸即發。(球賽編號FB0572，9月17日02:45開賽)
拉素上屆只排第7，新季改聘助維羅納護級成功的教頭馬高巴朗尼，球迷對新教頭級數有懷疑；球隊開季暫時3戰勝和負各一，不過欣慰是新兵開季表現對辦，其中兩位借將上仗2比2和AC米蘭時皆有好表現。前鋒保爾迪亞(Boulaye Dia)「開齋」兼一度反先，而從阿仙奴借得的葡國左翼衛紐奴泰華里斯(Nuno Tavares)，包辦2次助攻；再配合中場古安杜斯(Guendouzi)後上支援、薩卡尼(Zaccagni)側擊，以及開季3戰入2球的箭頭卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)，拉素火力有保證。
維羅納入得失得
再者，拉素計季初兩戰聯賽主場已入5球，而對手維羅納今夏改由前安玻里主帥柏保路辛尼迪(Pabolo Zanetti)任教，成績暫比拉素更好，聯賽3戰2勝1負，包括上仗作客2比0擊敗熱拿亞，但之前能大炒拿玻里，但又吞祖雲達斯三蛋。塞爾維亞中場老將達高拿索域(Darko Lazovic)助攻了得，從賓菲加借得的丹麥前鋒坦斯迪達(Tengstedt)已「開齋」；既然球隊入得失得，鬥強隊表現又難以捉摸，今場先取「入球」大是合理選擇。
帕爾馬迎戰烏甸尼斯
同晚意甲早場由帕爾馬迎烏甸尼斯。帕爾馬上仗聯賽受挫拿玻里，升班後開季3場聯賽勝和負各一，表現不差；不穩門將鈴木彩艷今場停賽，對球隊爭取反彈未必壞事。對手烏甸尼斯上仗聯賽擊敗科木，開季3場聯賽2勝1和，善於穩中求勝，作客亦不會輸蝕，今場先取「入球」細。(球賽編號FB0573，9月17日00:30開賽) 相關連結：香港賽馬會網頁