意甲｜ 拉素主場「大」戰維羅納

意甲傳統強隊拉素，上仗意甲主場硬撼AC米蘭，一度反先，惜和局收場，但主場戰力仍然硬淨。新帥巴朗尼(Baroni)今晚深夜在地頭「倒戈」招呼季初取得2勝1負的維羅納，務必要省靚招牌，博取球迷歡心，這場意甲爭上游的「大」戰一觸即發。(球賽編號FB0572，9月17日02:45開賽)

拉素上屆只排第7，新季改聘助維羅納護級成功的教頭馬高巴朗尼，球迷對新教頭級數有懷疑；球隊開季暫時3戰勝和負各一，不過欣慰是新兵開季表現對辦，其中兩位借將上仗2比2和AC米蘭時皆有好表現。前鋒保爾迪亞(Boulaye Dia)「開齋」兼一度反先，而從阿仙奴借得的葡國左翼衛紐奴泰華里斯(Nuno Tavares)，包辦2次助攻；再配合中場古安杜斯(Guendouzi)後上支援、薩卡尼(Zaccagni)側擊，以及開季3戰入2球的箭頭卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)，拉素火力有保證。