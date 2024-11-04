意甲｜拉素大勇贏波有「里」

近期兩線走勢同樣強勢的拉素，今夜在意甲主場迎戰中下游分子卡利亞里，加上對賽佔優，可博足智彩「讓球」主隊[-1]的上盤。(球賽編號FB3302，11月5日03:45開賽)
拉素剛於上周中快車聯賽大炒科木5比1，射手卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)「起孖」， 37歲柏度洛迪古斯各項賽事近6場入5球；球隊連同歐霸分組賽3戰全勝，近8戰7勝1負，只曾作客負祖雲達斯，平均每場入2.75球，令季前質疑會方聘用「唔夠班」教練巴朗尼的批評聲音「消失」。
拉素從阿仙奴借用的葡萄牙左閘、季初表現出色的紐奴泰華利斯，因上仗「2黃1紅」被逐，今場料由盧卡柏歷堅尼取代，助攻能力稍削；中場新星洛維拿仍上陣成疑，但法國國腳中場古安杜斯坐鎮，前鋒由卡斯迪蘭奴斯或保拿爾迪亞(Boulaye Da)進攻一樣有把握，再挾近10次對賽錄得9勝1負的「格食格」佳績，今夜有能力贏1球或以上。
相反卡利亞里季初走勢如過山車，季初3連敗後，早前3戰又搶得7分；但上輪聯賽吞博洛尼亞兩蛋後，聯賽連敗兼一球不入，中場主力安東尼馬高布停賽完畢，今場可復出有助組織攻勢，支援箭頭羅拔圖碧高尼(Roberto Piccoli)，但後者今夏由萊切加盟，暫只入2球已是球隊首席射手之一，球隊現時氣勢跟對手成強烈對比，作客出征首都，難望爆冷。 相關連結：香港賽馬會網頁