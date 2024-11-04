意甲｜拉素大勇贏波有「里」

近期兩線走勢同樣強勢的拉素，今夜在意甲主場迎戰中下游分子卡利亞里，加上對賽佔優，可博足智彩「讓球」主隊[-1]的上盤。(球賽編號FB3302，11月5日03:45開賽)

拉素剛於上周中快車聯賽大炒科木5比1，射手卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)「起孖」， 37歲柏度洛迪古斯各項賽事近6場入5球；球隊連同歐霸分組賽3戰全勝，近8戰7勝1負，只曾作客負祖雲達斯，平均每場入2.75球，令季前質疑會方聘用「唔夠班」教練巴朗尼的批評聲音「消失」。

拉素從阿仙奴借用的葡萄牙左閘、季初表現出色的紐奴泰華利斯，因上仗「2黃1紅」被逐，今場料由盧卡柏歷堅尼取代，助攻能力稍削；中場新星洛維拿仍上陣成疑，但法國國腳中場古安杜斯坐鎮，前鋒由卡斯迪蘭奴斯或保拿爾迪亞(Boulaye Da)進攻一樣有把握，再挾近10次對賽錄得9勝1負的「格食格」佳績，今夜有能力贏1球或以上。