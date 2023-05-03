意甲｜拉素祖記A米 列強搶分爭前四

拿玻里封王意甲在望之際，現時排第2至第7位球隊，尚餘6輪只有6分差距，正為餘下3個歐聯席位展開混戰；當中拉素、祖雲達斯及AC米蘭上輪全部失分，今夜在意甲快車戰，齊齊返主場迎敵，力爭前四。

「二哥」拉素早在歐協聯出局而專注聯賽爭前四，原本走勢出色，但近2仗卻先後受挫拖連奴及國際米蘭，幸今場在主場遇上近期連敗的薩斯索羅，以拉素主場穩定表現，前線的恩莫比尼、菲臘安達臣及薩卡尼等攻堅，勝望樂觀。拉素教練沙利上仗落敗後，承認低估聖西路主場球迷威力，但說：「球隊往往在複雜的情況後作出反應，我期待球隊在下戰(今戰)的回應。」

至於之前「免扣15分」的祖雲達斯，現只落後拉素1分排第3；但「老婦人」近期已5戰不勝、僅入2球，加上「天使」迪馬利亞被傳上仗因拒絕列後備，未有隨軍作客博洛尼亞，士氣或受打擊，今夜迎戰鬥心不俗的護級分子萊切，未許安枕。「紅黑兵團」AC米蘭暫時跟國際米蘭及羅馬同分，並列第四；A米上仗打和羅馬後，近4戰1勝3和，表現尚算平穩，而且今夜主場鬥尾二克雷莫納，應可全取3分。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)