意甲｜拿玻里作客烏甸 勢取3分慶封王

上輪主場意外失分，開不成封王派對的拿玻里，在今晚香港深夜轉戰作客中下游分子烏甸尼斯(05/05 02:45)，將可繼續準備慶祝33年來，首捧意甲錦標的歷史一刻。

若「二哥」拉素周三深夜對薩斯索羅失分拿玻里即自動封王；即使拉素贏波，拿玻里亦只需和烏甸，亦能提早5輪，取得自1990年阿根廷球王馬勒當拿領軍的光輝歲月後，首個意甲冠軍。上屆領軍首季即取第3名的意大利名帥史巴列堤說：「我們接近衝線，仍會繼續努力踢出高質足球，以證明我們今季所做的一切得到認同，並獻給跟我們一起實現夢想的球迷。」另據拿玻里官方網站公布，今戰會再開放馬勒當拿主場，以讓擁躉入場透過大銀幕，見證及慶祝這支南軍的光榮時刻，普通門票只收5歐元。