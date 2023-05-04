意甲｜拿玻里作客烏甸 勢取3分慶封王

上輪主場意外失分，開不成封王派對的拿玻里，在今晚香港深夜轉戰作客中下游分子烏甸尼斯(05/05 02:45)，將可繼續準備慶祝33年來，首捧意甲錦標的歷史一刻。
若「二哥」拉素周三深夜對薩斯索羅失分拿玻里即自動封王；即使拉素贏波，拿玻里亦只需和烏甸，亦能提早5輪，取得自1990年阿根廷球王馬勒當拿領軍的光輝歲月後，首個意甲冠軍。上屆領軍首季即取第3名的意大利名帥史巴列堤說：「我們接近衝線，仍會繼續努力踢出高質足球，以證明我們今季所做的一切得到認同，並獻給跟我們一起實現夢想的球迷。」另據拿玻里官方網站公布，今戰會再開放馬勒當拿主場，以讓擁躉入場透過大銀幕，見證及慶祝這支南軍的光榮時刻，普通門票只收5歐元。
拿玻里對賽往績壓倒佔優
準備以64歲高齡、成為意甲年紀最大封王教頭的史巴列堤，估計仍會排出尼日利亞猛將域陀奧森漢，配合夏榮羅辛奴及基華拉斯基利亞「三叉」攻堅，以該隊對上13次聯賽跟烏軍對戰，取得12勝1和壓倒性優勢，勢攞3分慶祝捧盃。
同晚另一場意甲，仍有護級壓力的安玻里，主場迎戰博洛尼亞(02:45)。
(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)