熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
波經
2023-05-04 04:31:44
日報

意甲｜拿玻里作客烏甸 勢取3分慶封王

分享：
拿玻里

拿玻里上仗被沙蘭力坦拿逼和，球迷慶祝封王先食「詐胡」。

上輪主場意外失分，開不成封王派對的拿玻里，在今晚香港深夜轉戰作客中下游分子烏甸尼斯(05/05 02:45)，將可繼續準備慶祝33年來，首捧意甲錦標的歷史一刻。

若「二哥」拉素周三深夜對薩斯索羅失分拿玻里即自動封王；即使拉素贏波，拿玻里亦只需和烏甸，亦能提早5輪，取得自1990年阿根廷球王馬勒當拿領軍的光輝歲月後，首個意甲冠軍。上屆領軍首季即取第3名的意大利名帥史巴列堤說：「我們接近衝線，仍會繼續努力踢出高質足球，以證明我們今季所做的一切得到認同，並獻給跟我們一起實現夢想的球迷。」另據拿玻里官方網站公布，今戰會再開放馬勒當拿主場，以讓擁躉入場透過大銀幕，見證及慶祝這支南軍的光榮時刻，普通門票只收5歐元。

拿玻里

拿玻里眾將等待慶祝意甲封王。

拿玻里 馬勒當拿球場

馬勒當拿球場將開放給球迷開派對！

拿玻里對賽往績壓倒佔優

準備以64歲高齡、成為意甲年紀最大封王教頭的史巴列堤，估計仍會排出尼日利亞猛將域陀奧森漢，配合夏榮羅辛奴及基華拉斯基利亞「三叉」攻堅，以該隊對上13次聯賽跟烏軍對戰，取得12勝1和壓倒性優勢，勢攞3分慶祝捧盃。

域陀奧森漢 迪羅倫素

奧森漢與迪羅倫素

域陀奧森漢

域陀奧森漢今季表現出色。

華基拉斯基利亞

華基拉斯基利亞

夏榮羅辛奴

夏榮羅辛奴

史巴列堤

史巴列堤

同晚另一場意甲，仍有護級壓力的安玻里，主場迎戰博洛尼亞(02:45)。

(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受