意甲｜拿玻里爭霸主場必攻A米

除了西甲三雄爭霸外，意甲爭標形勢在季尾亦相當緊湊，今輪重頭戲必屬「二哥」拿玻里主場迎戰回勇的AC米蘭；雙方各有追逐目標，求勝決心充足，今場入球不會少。(球賽編號FB9486，3月31日02:45開賽)

意甲爭霸，衛冕的國際米蘭未如上季般放甩對手，暫時只3分領先前屆冠軍拿玻里；大起大落的阿特蘭大則再落後3分排第三，季尾跟拿玻里一樣，只餘聯賽可爭，隨時搗亂大局。

拿玻里上月初起勁勢不再，連同上仗聯賽0比0悶和威尼斯，近7場聯賽只嘗一勝失13分之多，可幸仍未被分心三路戰線、包括歐聯及意盃的國米放甩。主帥干地麾下的一眾國腳級球員，包括門將阿歷斯美列特、守將迪羅倫素、拉馬尼、中場保列坦奴、盧保卡、麥湯米尼、比利基莫亞及箭頭盧卡古，全部已歸隊跟操。