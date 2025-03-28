意甲｜拿玻里爭霸主場必攻A米

除了西甲三雄爭霸外，意甲爭標形勢在季尾亦相當緊湊，今輪重頭戲必屬「二哥」拿玻里主場迎戰回勇的AC米蘭；雙方各有追逐目標，求勝決心充足，今場入球不會少。(球賽編號FB9486，3月31日02:45開賽)
意甲爭霸，衛冕的國際米蘭未如上季般放甩對手，暫時只3分領先前屆冠軍拿玻里；大起大落的阿特蘭大則再落後3分排第三，季尾跟拿玻里一樣，只餘聯賽可爭，隨時搗亂大局。
拿玻里上月初起勁勢不再，連同上仗聯賽0比0悶和威尼斯，近7場聯賽只嘗一勝失13分之多，可幸仍未被分心三路戰線、包括歐聯及意盃的國米放甩。主帥干地麾下的一眾國腳級球員，包括門將阿歷斯美列特、守將迪羅倫素、拉馬尼、中場保列坦奴、盧保卡、麥湯米尼、比利基莫亞及箭頭盧卡古，全部已歸隊跟操。
拿玻里主場近績不俗，計近6場聯賽主場4勝2和，攻力有保證；主場打硬仗往往更鬥弱旅醒神，今場必會爭取主動。
AC米蘭新帥壓力大
AC米蘭在歐聯淘汰圈附加賽出局後，走勢再直插谷底，聯賽3連敗；幸好聯賽接連反勝弱旅萊切及科木，有驚無險，但防守持續不濟，近5場聯賽4次失2球。年初接任的主帥干斯卡奧壓力大增，雖後顧下周中意盃的米蘭打吡；但「紅黑兵團」目前聯賽排第9，只落後第4位的博洛尼亞6分，當然不會放棄聯賽。
AC米蘭防守漏水，慶幸前線仍有攻中雷恩達斯、翼鋒基斯甸普列錫、拉菲爾利亞奧，配合墨西哥箭頭辛迪亞高基文尼斯攻堅；既然戰績跟拿玻里飄忽不定，今場「入球」大更值得捧場。相關連結：香港賽馬會網頁