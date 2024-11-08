意甲｜榜首大戰 國米「細」迎拿玻里

意甲在國際賽小休前的壓軸戲，上演榜首大戰，由衛冕的國際米蘭在周日深夜迎戰前屆盟主拿玻里；預料兩強會小心翼翼，守力又夠可靠，今場先取「入球」細。(球賽編號FB3629，11月11日03:45開賽)
衛冕的國米周中歐聯抵住英超阿仙奴兩邊傳中球猛攻，更憑對手禁區內犯手球，就此由中場大將查漢奴古主射中鵲，1比0贏波。國米各項賽事9戰錄得8勝1和，包括對上4捷不失球，3次贏1比0；由門將恩尼森馬、中堅迪維積及班捷文柏華特守護的防線，極之穩健。
球隊陣容深度又足，無懼兼顧兩線大戰，中場好手尼高路巴列拿、米希達利恩及前鋒馬古斯杜林，今場又可重返正選陣容。主帥恩沙基遇上今季來勢洶洶、志切重返爭標行列的拿玻里；加上國米對上兩屆聯賽主場，只和1比1及1比0打敗拿玻里，今場仍不會輕舉妄動。
拿玻里季前易帥，由干地領軍，原本勢頭大好，對上9場聯賽錄得8勝1和，長期佔據榜首位置；但上仗卻失準，主場被另一今季勢頭勇猛的「藍黑兵團」阿特蘭大大炒3比0。
曼聯舊將為干地打江山
不過拿玻里自季初首戰作客吞威尼斯3蛋後，近4仗聯賽作客3勝1和兼一球不失，包括悶和祖雲達斯及2比0打敗AC米蘭；新兵麥湯米尼及比利基莫亞兩位蘇格蘭兵，今場又會全力掃蕩。二人踢法硬淨，支援保列坦奴、盧卡古及基華拿斯基利亞的三叉戟，簡單又實際。拿玻里上月尾在聖西路已證明破敵有法，今次重臨「福地」，仍會穩中求勝，誓要搶回國米的榜首位置。今場五五波，入球不會多。 相關連結：香港賽馬會網頁