意甲｜榜首大戰 國米「細」迎拿玻里

意甲在國際賽小休前的壓軸戲，上演榜首大戰，由衛冕的國際米蘭在周日深夜迎戰前屆盟主拿玻里；預料兩強會小心翼翼，守力又夠可靠，今場先取「入球」細。(球賽編號FB3629，11月11日03:45開賽)

衛冕的國米周中歐聯抵住英超阿仙奴兩邊傳中球猛攻，更憑對手禁區內犯手球，就此由中場大將查漢奴古主射中鵲，1比0贏波。國米各項賽事9戰錄得8勝1和，包括對上4捷不失球，3次贏1比0；由門將恩尼森馬、中堅迪維積及班捷文柏華特守護的防線，極之穩健。