意甲 | 爭踢歐戰無退路 A米意甲必攻烏甸

「紅黑兵團」AC米蘭今夜在意甲造訪烏甸尼斯，是兩軍歷來第100次在頂級聯賽交手；雖然A米排名只高兩級，但為爭上前列踢歐洲賽，爭勝心態仍強，面對踢風流波的主隊，入球中位數[2.5]球，「大」盤可博。(球賽編號FB0130，4月12日02:45開賽)

A米年頭由新帥干斯卡奧(Conceicao)接手，先在沙特捧意超盃，加上不少強援來投，以為可大展拳腳，殊不知打擊之後浪接浪。2月歐聯淘汰圈附加賽出局，聯賽逢3連敗；上仗意甲主場落後兩球下逼和費倫天拿，連同意盃4強首回合和國際米蘭，A米已3場不勝，聯賽跌至第9位，距離第6位拉素7分，來屆要在歐洲賽再佔一席，季尾要加倍努力。