意甲 | 爭踢歐戰無退路 A米意甲必攻烏甸

「紅黑兵團」AC米蘭今夜在意甲造訪烏甸尼斯，是兩軍歷來第100次在頂級聯賽交手；雖然A米排名只高兩級，但為爭上前列踢歐洲賽，爭勝心態仍強，面對踢風流波的主隊，入球中位數[2.5]球，「大」盤可博。(球賽編號FB0130，4月12日02:45開賽)
A米年頭由新帥干斯卡奧(Conceicao)接手，先在沙特捧意超盃，加上不少強援來投，以為可大展拳腳，殊不知打擊之後浪接浪。2月歐聯淘汰圈附加賽出局，聯賽逢3連敗；上仗意甲主場落後兩球下逼和費倫天拿，連同意盃4強首回合和國際米蘭，A米已3場不勝，聯賽跌至第9位，距離第6位拉素7分，來屆要在歐洲賽再佔一席，季尾要加倍努力。
「紅黑兵團」問題多多，據統計連同上仗失2球，本季已有8個意甲失球是在比賽頭10分鐘產生，守將初段不入局；加上季內15場聯賽作客輸掉7場，並已連續4場聯賽作客不論勝負皆失2球。今場又有借將右閘基爾獲加，因早前操練手臂骨裂，提早收咧；另一來自英超的艾馬遜(Emerson Royal)仍要養傷，守力進一步削弱。
守力不濟，唯有以攻為上，A米箭頭由回勇的譚美阿巴謙或盧卡祖域出任；配合翼鋒拉菲爾利亞奧及基斯甸普列錫，卡士充足。球隊已連續7場聯賽最少跟對開出「總入球」3球，今場必主動出擊。
烏甸尼斯季尾例行公事
對手烏甸尼斯近年長期深沉中下游，但不愁降班威脅，今季走勢又不例外；聯賽3連敗，跟早前聯賽6戰4勝2和，走勢大逆轉，並跌出成績表上半版。
連場落敗，烏軍季尾7場基本上已成例行公事，不過該隊早前主場曾造出3連勝。今屆已入10球的箭頭羅倫素盧卡，今場夥拍新人伊卡巴禾掛帥，並由艾高倫甘支援，三人俱有不俗士哥能力；為避免在「百戰」來下污名兼要及時止跌，主隊在戰意未完全消失前，今場仍會敢跟對手鬥攻，先博入球「大」盤。相關連結：香港賽馬會網頁