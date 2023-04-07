意甲｜盧卡古怒火燃起國際米蘭客勝 AC米蘭贏一球夠晒數

4月7日晚上及4月8日凌晨，米蘭雙雄於意甲分途出擊。國際米蘭近況一般，但前鋒盧卡古激起把火，料在沙蘭力坦拿盡情數糊，讓球客勝直取1.77倍。至於AC米蘭要分心歐聯難望大勝，讓球主客和博3.35倍「和」。
沙蘭力坦拿 對 國際米蘭（球賽編號FB9685，4月7日23︰00開賽，NowTV638台直播）
AC米蘭 對 安玻里（球賽編號FB9686，4月8日3︰00開賽，NowTV638台直播）
盧卡古意盃領紅 不影響意甲擔正
國際米蘭在意大利盃淘汰祖雲達斯，前鋒盧卡古射入12碼後，疑被種歧族視後慶祝動作過大領紅。這名曾在世界盃連番失機的射手今場回到意甲仍可正選掛帥，料他會把視的怒火在沙蘭力坦拿主場釋放。作客的國際米蘭讓一球，相信對弱旅入球率極高的盧卡古的怒氣，可助國際米蘭於讓球客勝直取1.77倍。國際米蘭近況未算最佳，亦可考慮角球大9.5球為1.95倍。
沙蘭力坦拿 對 國際米蘭賽前分析及數據
沙蘭力坦拿 對 國際米蘭賠率
AC米蘭分心歐聯難大炒
AC米蘭剛擊敗榜首拿玻里，以51分列第3，1分領前同市宿敵國際米蘭及羅馬。但開心過後亦要分心下周中歐聯8強撼拿玻里，基奧特、卡積亞等老將料會輪換，相信派奧利教練以一球就夠晒數方針應戰。AC米蘭於讓球主客和讓一球，可考慮讓球主客和取「和」3.35倍。