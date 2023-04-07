意甲｜盧卡古怒火燃起國際米蘭客勝 AC米蘭贏一球夠晒數

4月7日晚上及4月8日凌晨，米蘭雙雄於意甲分途出擊。國際米蘭近況一般，但前鋒盧卡古激起把火，料在沙蘭力坦拿盡情數糊，讓球客勝直取1.77倍。至於AC米蘭要分心歐聯難望大勝，讓球主客和博3.35倍「和」。 沙蘭力坦拿 對 國際米蘭（球賽編號FB9685，4月7日23︰00開賽，NowTV638台直播） AC米蘭 對 安玻里（球賽編號FB9686，4月8日3︰00開賽，NowTV638台直播）