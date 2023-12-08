意甲｜祖雲達斯迎拿玻里「大」激鬥

強強對碰，一觸即發！意甲香港時間今晚深夜上演矚目大戰，祖雲達斯硬撼拿玻里。祖雲達斯季內表現平穩，但上輪作客蒙沙贏得比預期辛苦，防線亦出現明顯犯錯；拿玻里易帥後表現曇花一現，防線中門大開。兩強實力接近，鋒力不弱，但防線各有缺點，博「大」啱數！(球賽編號FB9373，12月9日03:45開賽)

聯賽排次席的祖雲達斯，踢法向來保守，但近期卻在意甲連續3場有失波，防線集中力不足。「老婦人」上仗出訪蒙沙，先有中鋒杜辛華荷域12碼宴客，去到補時階段更一度被逼和；幸好中場大將拉比奧特挺身而出，全場交出1入波1助攻，造就中堅費達歷高加迪比賽最後一刻建奇功，保住3分。祖記吸取過教訓後，預期在地頭遇上防線持續不穩的拿玻里，理應不會見好即收，重蹈覆轍，造成如上仗的險象。

拿玻里2場失7球

拿玻里上月中易帥後，首戰雖能作客2比1擊敗阿特蘭大，打響頭炮；但好表現原來只是曇花一現，之後歐聯作客2比4不敵皇家馬德里後，上輪意甲亦在主場慘吞國際米蘭3蛋，近2場失7球，防線中門大開，聯賽跌至第5位。幸好，射手域陀奧森漢近期傷愈復出後，比賽狀態正逐漸提升；配合兩匹快馬基華拉斯基利亞、保列坦奴在邊路發難，預期客軍仍有力為一眾轉身較慢的「老婦人」中路守將，帶來一定衝擊。

雙方對上3季意甲合共6次交手，拿玻里取得4勝1和1負佳績，每次都能攻破祖雲達斯大門；但考慮到該隊近況低沉，防線不穩，出訪上仗贏來飽吃驚風散的祖雲達斯，今場入球不會少！